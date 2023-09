Gasztronómia

Tizennégy új magyar étterem kapott idén Michelin-ajánlást, valamint nőtt a Bib Gourmand minősítést kiérdemlő, valamint a Zöld csillagos éttermek száma is.



Országszerte 75 étterem szerepel már a Michelin Guide francia étteremkalauz új magyarországi kiadásában, így az eddigi két kétcsillagos, valamint a hét egycsillagos étterem mellett összesen 59 étterem büszkélkedhet Michelin-ajánlással - közölte az MTI-vel a Magyar Turisztikai Ügynökség.



Az előző évben Michelin-csillagot, vagy minősítést szerző, működő éttermek mindegyike bekerült idén is a válogatásba. A tesztelést végző ellenőrök ítélete alapján pedig további nyolc budapesti és hat vidéki vendéglátóhely teheti ki ezentúl a Michelin-ajánlást hirdető táblákat.



Az újabb elismerések azt mutatják, hogy nagy fejlődésen ment keresztül az elmúlt néhány évben a vidéki gasztronómia is, például a pécsi Morzsával összesen hétre nőtt a kiváló ár-érték arányú Bib Gourmand éttermek száma.



A fenntarthatóság is egyre fontosabb a turizmusban, ezért is jelentős, hogy tavalyhoz képest tovább emelkedett a Zöld csillagos vendéglátóhelyek száma is, így idén összesen öt étterem büszkélkedhet ilyen minősítéssel országszerte.



A tavalyi rangsorhoz új belépőként csatlakozott a szigligeti Villa Kabala. A zöld csillaggal az alapanyag-beszerzéstől kezdve a lokális és szezonális termékek alkalmazásán át a hulladékkezelésig, a konyhai-éttermi munka minden aspektusát díjazza a Michelin.



A nagyszámú minősítés eredményeként Magyarország Közép-Európa egyik meghatározó gasztronómiai központjává vált, megelőzve Csehországot, Lengyelországot, Horvátországot és Szlovéniát is.



A nemzetközi elismerések forgalomösztönző hatását a tavaly két Michelin-csillagot szerzett budapesti Stand tapasztalatai is megerősítik, ahová azóta a tulajdonos elmondása szerint több hétre előre lehet csak asztalt foglalni, valamint a minőségi munkaerőben is válogathatnak.