Gólyahír

Hazaérkeztek Katinkáék a babával, így fogadták a kicsit

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, megszületett Hosszú Katinka gyereke, Layber-Gelencsér Kamília, jelentette be az úszónő Facebookon. Hosszú még tavasszal jelentette be, hogy első gyermeküket várják. A Kamília név jelentése nemesi születésű.



A háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok magyar úszónő a közösségi média oldalán osztotta meg az örömhírt. „Megszületett számunkra a világ csodája! Már most nagyon szeretünk Layber-Gelencsér Kamília” – írta akkor Hosszú Katinka, aki most azzal büszkélkedhetett, hogy a bébi végigaludta az utat, azaz már otthon van a kis család. A kutyusok pedig így fogadták az újszülöttet: