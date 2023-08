Külföld

Trudeau és felesége bejelentette a válást

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök és felesége, Sophie Gregoire 18 év házasság után különválnak - jelentette be a pár kedden egybehangzó Instagram-bejegyzésekben.



"Sok tartalmas és nehéz beszélgetésre" hivatkozva Trudeau-ék kifejtették, hogy "továbbra is szoros család maradnak, mély szeretettel és tisztelettel egymás iránt", és arra kérték a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket és a gyermekeikét.



Trudeau és felesége jogi válási megállapodást írtak alá a miniszterelnöki hivatal által kiadott közlemény szerint, amely kifejtette, hogy a házaspár "dolgozott azon, hogy a különválással kapcsolatos döntésükkel kapcsolatban minden jogi és etikai lépést megtegyenek, és ezt a jövőben is folytatni fogják".



A 15, 14 és 9 éves gyermekeiket együtt fogják nevelni, és továbbra is együtt fognak megjelenni a nyilvánosság előtt - áll a közleményben. A tervek szerint a pár a jövő héten családostul nyaral. A válás okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.



Trudeau 2005-ben vette feleségül Gregoire-t, egy korábbi televíziós műsorvezetőt. A férfi 2015-ben lett miniszterelnök. Míg megválasztásakor Gregoire-t gyakran látták vele együtt hivatalos rendezvényeken, az utóbbi években kevésbé volt látható, többek között nem jelent meg a NATO-vezetők és házastársaik vacsoráján a blokk legutóbbi vilniusi csúcstalálkozóján sem.



A válási megállapodásra alig egy héttel azután került sor, hogy Trudeau bejelentette kabinetjének átalakítását - egy olyan nyilvános eseményt, amelyről Gregoire szintén feltűnően hiányzott. Ez volt kormányának első nagyobb átalakítása a két évvel ezelőtti újraválasztása óta, és nyolc kivételével kormányának minden tagja új szerepet kapott.



Azzal, hogy Trudeau miniszterelnöki megbízatása közepette szakított feleségével, apja, Pierre nyomdokaiba lépett, aki 1979-ben szakított feleségével, Margarettel, miközben szintén miniszterelnök volt. A fiatalabb Trudeau mindössze a második kanadai miniszterelnök, aki hivatalban töltött ideje alatt jelentette be a válást; apja volt az első.



Csökkenő népszerűsége és a 2021-es, majdnem elmaradt választások ellenére Trudeau kijelentette, hogy a következő, 2025-ben esedékes választáson győzelemre akarja vezetni pártját.