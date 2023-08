Erőszak

14 év fogság után szökött meg egy nő őrült fogvatartójától

Az oroszországi Cseljabinszki terület egyik lakosa állítólag 14 éven át tartott túszul egy nőt, miközben megölt egy másikat, akit szintén fogva tartott - közölte hétfőn a Nyomozó Bizottság helyi kirendeltsége. Médiajelentések szerint a gyanúsított édesanyja segített a nőnek megszökni.



A nyomozók szerint a gyanúsított 2009 őszén "alkoholfogyasztás ürügyén" egy magánházba vitte a nőt - egy helyi lakost -, és azóta ott tartotta fogva. Idén "a férfit mentális betegsége súlyosbodása után egészségügyi intézménybe szállították, a nő pedig elhagyhatta a háztartást, amelyben tartották" - áll a közleményben.



A médiajelentések szerint az áldozatnak, aki 19 éves volt, amikor elrabolták, szombaton sikerült megszöknie. Másnap a rendőrség megérkezett az uráli Szmolino faluba, és átkutatta az 50 éves Vlagyimir Cseszkidov és idős édesanyja, Valentina házát.



Az áldozat - akit egyes médiumok "Jekatyerina B." néven emlegetnek. - újságíróknak elmondta, hogy Cseszkidov verte és megerőszakolta őt mindazon években, amikor fogságban tartották. Azt is elmondta, hogy volt egy másik női fogoly is a házban, akit a férfi 2011-ben egy veszekedés után megölt. Az orosz média által "szmolinói mániákusnak" bélyegzett gyanúsított többször megszúrta áldozatát, majd egy fogóval végzett vele - állította a nő.



Később hétfőn a nyomozóbizottság bejelentette, hogy egy korábbi emberrablási ügy mellett gyilkossági eljárást is indítottak a gyanúsított ellen. A hivatal közölte, hogy a férfi háza előtti udvaron emberi maradványokat találtak.



Szmolino lakói újságíróknak elmondták, hogy ritkán látták kint Cseszkidovot, és az édesanyja azt mondta nekik, hogy Moszkvában vagy máshol van távol. A helyiek ragaszkodtak ahhoz, hogy Valentina tudott arról, hogy mit csinál a fia, és fedezte őt. Egy forrás azonban azt mondta az RT-nek, hogy az anya valójában semmit sem sejtett, és azt hitte, hogy "Jekatyerina" Cseszkidov barátnője. Egyes jelentések szerint Valentina volt az, aki végül segített neki megszökni.



Cseszkidovot, aki jelenleg elmegyógyintézetben van, a nyomozóbizottság szerint a rendőrség felügyelete alá helyezték.