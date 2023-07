Ellátás

Több száz párnak ad esélyt a családalapításra az SZTE Reprodukciós Medicina Intézete

Több száz dél-alföldi párnak ad esélyt a családalapításra a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), amely a kormány döntése alapján egy éve vette át a Kaáli Intézet szegedi telephelyét - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága a ma.hu-t.



A közlemény szerint mintegy 1400 kivizsgálást végeztek az elmúlt évben az SZTE Reprodukciós Medicina Intézetként ismert centrumban.



Az intézet SZTE-s integrációjának eredményességét nemcsak a zavartalan betegellátás mutatja, hanem az elvégzett több mint 750 embriótranszfer és a mintegy 180 mesterséges megtermékenyítés is. A beavatkozásoknak köszönhetően több száz pár kapott esélyt a családalapításra - írták.



Hozzátették, az integráció lehetővé tette, hogy az intézet komplex módon a meddőségi ellátásra fókuszáljon. Ebben az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ nyújt segítséget mind a diagnosztika, mind a terápia területén.



Zádori János intézetvezető főorvost idézve kifejtették: 2019-hez képest a páciensek között a 42 év felettiek aránya 8-ról 11 százalékra emelkedett. Az embriótranszferre számított terhességi ráta a 42 év alatti korcsoport esetében 34,2 százalék, ez 3 százalékos javulást mutat a 2020-as adatokhoz képest. A többes terhességek aránya alacsony szinten stabilizálódott, a transzferált embriók átlagos száma az elmúlt évek alatt már 1,7 alá csökkent.



Az intézet a betegellátás mellett bekapcsolódott az egyetemen zajló oktatásba, kutatásba is. Márciusban a páciensek tájékoztatását segítő új szolgáltatás indult. A centrumban három munkaállomást alakítottak ki, ahol a páciensek gyakorlott szakemberekkel beszélhetik át a személyre szabott terápia részleteit és a szükséges gyógyszerek, eszközök használatát. Ugyanitt az egészséges életmód és a mentális egészség is szóba kerülhet.



A páciensek személyre szabottan, helyben kaphatják meg az egyetem gyógyszertárából a szükséges gyógyszereket. A gépjárművel nem rendelkező leendő édesanyákat esetenként a beavatkozás után a vármegyében az egyetem elektromos autóival viszik haza.



Az egyetem több mint 300 millió forintból fejlesztette az intézet eszközparkját. A betegellátó helyiségeket modern eszközökkel szerelték fel, bővítették a várótermet és a vérvételi helyiségek számát, kialakítottak egy andrológiai laboratóriumot és egy mikromanipulációs munkaállomást is - áll a közleményben.