Női téma

Transz férfiak és a nem bináris betegek miatt átnevezték a vaginát

2023.07.09 18:39

Az orvosi jótékonysági szervezet, a Jo's Cervical Cancer Trust megvédte azt a javaslatot, hogy az egészségügyi szakemberek a "vagina" helyett a "bónusz nyílás" és az "elülső nyílás" kifejezést használják a transz férfiak és a nem bináris betegek számára a méhnyakszűréseken.



A szervezet elmagyarázta, hogy a megfogalmazás nem "minden nőnek" szól, hanem egy olyan útmutatóból származik, amelyet az egészségügyi szakemberek számára készítettek, és amely a transz-férfiakat és a nem bináris női testű egyéneket szeretné arra ösztönözni, hogy jelentkezzenek méhnyakrákszűrésre.



"Ez egy lista azokról a kifejezésekről, amelyeket az ápolók hallhatnak egyes betegek által preferáltnak" - pontosította a szóvivő, megjegyezve, hogy a szójegyzéket "az LMBT közösséggel dolgozó szakértői szervezetekkel közösen dolgozták ki".



A szóvivő elismerte ugyan, hogy a méhnyakrák ellen küzdő szervezetnél "a nők a fő célközönség", de hangsúlyozta, hogy küldetésük az, hogy minél több daganatot kiszűrjenek, függetlenül attól, hogy kinek a méhnyakáról van szó.



A vitatott ajánlás, amely felbőszítette a női csoportokat, a szervezet weboldalán "A transz férfiak és/vagy nem bináris emberek támogatásakor használandó nyelvezet" című glosszáriumban jelent meg, amelyet részben az LMBT Alapítványnak tulajdonítanak. A "bónusz lyuk" meghatározása szerint "a vagina alternatív szava".



A szervezetet azzal vádolva, hogy a fiatalok körében "a test disszociációját és gyűlöletét" igyekszik ösztönözni, a Conservatives for Women alapítója, Caroline Fiske a Mail Online-nak azt mondta, hogy "ezeket a kártékony szervezeteket", amelyek "ártalmat népszerűsítenek", "le kellene törölni", ha van rá jogi mechanizmus.



A Standing for Women alapítója, Kellie-Jay Keen elítélte a glosszát, mint "undorító" és "nőgyűlölő". "Azt gondolnánk, hogy a méhnyakrákkal foglalkozó jótékonysági szervezeteknek jobb dolguk is lenne, mint a női szervek eltörlése" - mondta.



A Jo honlapján egy olyan oldal is található, amelynek célja, hogy segítsen a potenciális betegeknek meghatározni, hogy van-e méhnyakuk és miért (vagy miért nincs). Az oldal elmagyarázza, hogy "a nők általában méhnyakkal születnek", de az oldal kifejti, hogy a transz férfiak, a "születéskor nőnek rendelt" nem bináris emberek, sőt még a "nemi fejlődésben eltérést mutató" férfiak is osztozhatnak az anatómián. Az interszexuális nők és azok, akik méheltávolításon vagy nemi megerősítő műtéten estek át, esetleg nem - írta a jótékonysági szervezet, arra buzdítva a bizonytalanokat, hogy ellenőrizzék le orvosukkal.

Bár nem világos, hogy a "bónuszlyuk" miért lett ekkora botrány a múlt héten - az iránymutatást állítólag 2020-ban tették fel a Jo honlapjára, és szeptemberben felülvizsgálják -, a transznemű orvosi eljárások körüli vita azóta érte el a lázát, hogy az Egyesült Királyság és több európai ország is megfordította a gyermekek hormonkezelésével kapcsolatos irányt.



A híres londoni Tavistock gender klinika tavaly bezárta kapuit, miután azzal vádolták, hogy befolyásolható és összezavarodott tinédzsereket sietett "életet megváltoztató hormonblokkoló gyógyszeres kezelésbe", mivel a beutalók száma a 2011-es 250-ről 2020-ra 5000-re emelkedett.