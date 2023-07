Nyolc év után került elő egy eltűnt tinédzser Texasban

Élve találtak rá egy még kamaszként, nyolc évvel ezelőtt, kutyasétáltatás közben eltűnt houstoni férfira a texasi nagyvárosban, állapota miatt azonban egyelőre nem derült ki, hol és mivel töltötte az elmúlt éveket - írta kedden a The Guardian című brit lap hírportálja.



A houstoni rendőrség tájékoztatása szerint a Rudolph Farias nevű férfira még csütörtök este találtak rá a rendőrök és a tűzoltóság, miután bejelentést kaptak egy houstoni templom előtt a földön fekvő eszméletlen emberről. A jelenleg 25 éves férfit kórházba szállították, állapota azonban egyelőre nem tette lehetővé, hogy kikérdezzék, és kiderüljön, hol volt eddig.



Farias édesanyjának elmondása szerint fia jelenleg nem képes kommunikálni.



Farias 17 éves volt, amikor 2015. március 6-án bejelentették az eltűnését, miután sétálni vitte két kutyáját a család északkelet-houstoni otthonának közelében. A houstoni rendőrség és egy civil kutató- és mentőcsapat is kereste, de nem találták meg. A kutyák később előkerültek.



Az civil mentők akkori beszámolója szerint Farias depresszióban és szorongásban szenvedett, eltűnésekor pedig feltehetően zavarodott lehetett, mert nem szedte a gyógyszereit. Emellett asztmás volt, és jobb lábára enyhén sántított.



A rendőrség közlése szerint Farias családja 2018 szeptemberében bejelentést tett arról, hogy egyik rokonuk háza mögött látni vélték a fiút, a helyszínre érkező rendőrök azonban nem találták ott, és csütörtöki felbukkanásáig eltűnt személyként tartották nyilván.

This is definitely a miracle. Rudolph 'Rudy' Farias has been found after he was missing for 8 years. He left his home in Houston, Texas (at age 17) to take the dogs for a walk in 2015 and never returned. Apparently some good Samaritans found him outside of a church the other day.... pic.twitter.com/bLz4ofD8Kn