Háromnapos luxusesküvőt tartottak Budapesten

2023.06.30 Hazánkban tartott fényűző, világszínvonalú álomesküvőt két indiai család sarja, akik több európai nagyváros közül szemelték ki kis hazánk metropoliszát.

Kibérelték a Budai Várnegyed palota körüli részét, világsztár fellépőt hívtak a menyegzőt megelőző partira, és vacsorafogadást tartottak cirka 500 vendégnek Budapest szívében: hazánkban tartott fényűző, világszínvonalú álomesküvőt két indiai család sarja, akik több európai nagyváros közül szemelték ki kis hazánk metropoliszát.



Kacsalábon forgó palotáról, királyfiról és mesebeli menyegzőről álmodik gyerekkorában minden kislány, akik közül az indiai származású Alia Mahtaninak mondhatni teljesült a vágya: a Dubajban élő divatmarketing szakértőt eljegyezte egy szupermarketlánccal rendelkező indiai milliárdos, Kamal Vachani fia, az Al Maya International Ltd. fogyasztási cikkeket árusító angol vállalat dubaji irodájának értékesítési menedzsere, az esküvőjük helyszínül pedig a Budai Várat választották. Az egybekelésüket ünneplő, mesébe illő eseménysorozatot összesen három napon keresztül, a főváros három különböző pontján tartották, végül június 29-én, naplementekor mondták ki egymásnak a boldogító igent - írja a Velvet, mely fotókat is közölt a nagyszabású eseményről.



Az indiai-magyar fúziós menüsor elkészítéséhez a család Michelin csillagos séfeket hívott, illetve az italok tekintetében sem szabtak limitet. Az érkezőket a világ legdrágább pezsgőjeként számon tartott, palackonként jelenleg 90 ezer forintos ár körül mozgó Dom Pérignonnal várták, amely ital mindhárom napon alapvető kínálatnak számított. Az exkluzív fogások mellett több fellépővel is készült a fogadásra az indai-magyar szervezés: többek között gólyalábon és ezüst ruhában táncoló maszkos fellépők, egy színpadi performansz, egy amerikai énekesnő, illetve egy zenekar előadása színesítette az éjszakába nyúló programot.



A hindu vallás szerinti esküvői szertartás köztudottan az egyik legszebb a világon. Már eleve a dátumot sem hasraütés-szerűen választják, hanem komoly asztrológiai számítás előzi meg a döntést, hogy a csillagok és bolygók együttállása is kedvezzen a frigynek.