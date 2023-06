Orvostudomány

Ötből egy esetben természetes úton is teherbe eshetnek a nők a lombikeljárás után

Messze nem ritka eset, hogy valaki természetes úton essen teherbe egy lombikbébi után, ami teljesen ellentétes a közhiedelemmel. 2023.06.21 19:21 MTI

Ötből egy esetben természetes úton is teherbe tudnak esni azok a nők, akiknek korábban mesterséges megtermékenyítéssel született gyerekük - derült ki a Human Reproduction cím szaklap friss számában megjelent kutatásból, amelyet a The Guardian című lap ismertetett szerdán.



Annette Thwaites, a University College London kutatója, a tanulmány vezető szerzője úgy fogalmazott: messze nem ritka eset, hogy valaki természetes úton essen teherbe egy lombikbébi után, ami teljesen ellentétes a közhiedelemmel. Nemcsak a családtervezésen gondolkodó nők, hanem egészségügyi szakemberek is széles körben úgy vélték eddig, hogy ez igencsak valószínűtlen forgatókönyv.



A kutatás során tizenegy nemzetközi tanulmány együttvéve több mint ötezer nőre vonatkozó eredményeit tekintették át, és ezek alapján jutottak arra a következtetésre, hogy az asszisztált reprodukciós eljárásokat követő - többnyire - három éven belül átlagosan ötből egy esetben újabb gyermek fogant meg természetes úton. Ez az összefüggés az asszisztált reprodukciós eljárás fajtájától és kimenetelétől függetlenül fennáll - emelték ki.



A kutatók úgy vélték, a reprodukciós eljárások ösztönözhetik a természetes fogamzást: "biológiailag lehetséges, hogy a lombikeljárás (IVF) során alkalmazott petefészek-stimuláció javítja a szerv természetes működését".



Arra is utaltak, hogy a várandósság alatti hormonális változások, valamint a gyerek születésével csökkenő stressz szintén segíti a természetes fogamzást.