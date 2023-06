Életmód

Nagy-Vargha Zsófia: fontos, hogy az anyák mellett az apák is kapjanak támogatást

Fontosnak nevezte a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára hétfőn Budapesten, hogy a tárca intézkedései az anyák mellett az apákat és a nagyszülőket is elérjék.



Nagy-Vargha Zsófia a Férfiak Klubja szervezésében tartott Vállvetve Apával elnevezésű eseményen üdvözölte, hogy meghonosodott az amerikai eredetű apák napja Magyarországon is.



Azt is fontosnak nevezte, hogy egyre több jelentkezés érkezik a családbarát munkahely címre.



Nagy-Vargha Zsófia megköszönte a Pest Vármegyei Kormányhivatalnak, hogy családbarát munkahelyként szem előtt tartja a családok és a dolgozók érdekeit, és a Vállvetve Apával kezdeményezés mellé állt.



Tarnai Richárd Pest vármegyei főispán elmondta, úgy igazságos, hogy a gyerekek is belelássanak az apukák munkájába, ami a Vállvetve Apával kezdeményezés egyik fő szempontja.



"Az igazság helyreállításának az egyik lehetősége ez a nap, éljetek vele apukatársak!" - mondta.