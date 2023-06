Híresség

Dombóvári István ismét apa lett

Dombóvári István nem túl gyakran oszt meg részleteket a magánéletéről, 2020 nyarán feleségét is titokban vette el, majd 2021 januárjában bejelentette, megszületett első gyermeke, egy kisfiú. Most azonban ismét kivételt tett a humorista, ugyanis hétvégén a közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt, ugyanis másodszor is édesapa lett.



Az Instagram-oldalán, legfrissebb posztjában tudatta, hogy felesége második gyermeküket is világra hozta. Mint fogalmazott, "mostantól eggyel többen vagyunk! Isten hozott, következő kisfiam!" - írta a fotó mellé.



Azt azonban egyelőre nem árulta el a humorista, hogy milyen nevet kapott a kisfia - írja a Blikk.