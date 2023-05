Életmód

Jelentős eredményeket sikerült elérni a 'karcsúsító oltással' elhízott serdülőknél

A szemaglutidot hagyományosan a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében használják az étvágy elfojtására, de hosszú távú testsúlykontrollra is alkalmazzák. 2023.05.18 13:20 MTI

A kutatók szerint "példátlan" eredményeket sikerült elérni a "karcsúsító oltással" elhízott serdülőknél: hosszú hetekig tartó szemaglutid-kezelés után a vizsgálati csoport tagjainak csaknem fele eléggé lefogyott ahhoz, hogy már ne minősüljön elhízottnak - derült ki egy tanulmányból, amelyet a The Guardian című brit napilap szemlézett online kiadásában.



A Minnesotai Egyetem munkatársa, Aaron Kelly vezette kutatásban 201 elhízott, 12 és 18 év közötti serdülőt vizsgáltak. Az egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadáson kívül közülük 134-en heti egy adag szemaglutidot (2,4 mg) kaptak 68 héten keresztül, míg 67 gyerek ugyanebben az időszakban placebót - hatóanyag nélküli szert - kapott.



A szemaglutidot hagyományosan a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében használják az étvágy elfojtására, de hosszú távú testsúlykontrollra is alkalmazzák.



A tanulmányból - amelyet egy dublini konferencián is bemutattak - kiderült, hogy míg a placebót szedő serdülők csupán tizenkét százaléka tudott elég súlyt veszíteni ahhoz, hogy többé ne minősüljön klinikailag elhízottnak, ugyanez a szemaglutidot kapók majdnem negyvenöt százalékának sikerült.



A vizsgálat végére a szemaglutiddal kezelt kamaszok közel háromnegyedének (74 százalék) legalább egy kategóriát javult a testtömeg-indexe, míg a placebót kapó gyermekek alig egyötödéről (19 százalék) lehetett ugyanezt elmondani.



A kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a szemaglutid heti egyszeri használata "történelmileg példátlan" eredményeket hozott, és "klinikailag jelentős javulással" járt. A vizsgálatvezető szerint az eredmények aláhúzzák a szemaglutid nagyfokú klinikai hatékonyságát az elhízott serdülőknél.



Kelly elmondta: a gyógyszer átalakíthatja az elhízással élő gyermekek életét, de figyelmeztetett, hogy nem jelent gyors megoldást, és az életmódváltással, valamint egyéb elhízás elleni módszerekkel együtt kell alkalmazni.



A gyógyszer mellett több híresség emelt szót, és ismertsége egyre nő a TikToknak köszönhetően. Brit szakértők nemrégiben azt javasolták, hogy az orvosok bátran alkalmazzák a szemaglutidot a 35 feletti testtömeg-indexű felnőtteknél és olyan, a testtömeggel összefüggő betegségek esetén, mint a magas vérnyomás.