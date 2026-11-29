Gyász

Mondd, te nem hallod ezt a csendet? - megrendítő vers született Viviána emlékére

Azok fájdalmát is versbe öntötte Bálint Miklós Olgyay, akik személyesen soha nem ismerték a mezőkövesdi vasúti tragédiában elhunyt 18 éves lányt, mégsem tudnak szabadulni a történtek hatása alól. 2026.11.29 21:07 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Napokkal Viviána halála után is sorra születnek a közösségi oldalakon a fiatal lány emléke előtt tisztelgő bejegyzések. Az országot megrázó tragédia Bálint Miklós Olgyayt versírásra késztette, alkotását Nem hallod? címmel tette közzé Facebook-oldalán.



Az ordító csend, a talpfákon megtört élet, a fiatalon szertefoszlott álmok és az anyai fájdalom képei váltakoznak a versben. A szerző az utolsó sorokban már a gyászt kísérő indulatoktól, a számonkérés vágyától is szabadulni szeretne, hogy helyüket átvehesse az emlékezés csendje.



A vers alatt sorra jelentek meg az együttérző hozzászólások. Sokan arról vallottak, hogy bár személyesen nem ismerték Viviánát, a tragédia óta visszatérően a fiatal lányra és szülei felfoghatatlan veszteségére gondolnak.



„Megszakad az emberi szív....napok óta nem térek magamhoz, pedig nem ismertem őt” – írta az egyik hozzászóló.



„Nálam elfogytak a szavak […] köszönöm, hogy helyettem is kimondtad őket!” – fogalmazott egy másik.



Volt, aki a vers megzenésítését javasolta, mások megosztották az alkotást, vagy egyszerűen csak megköszönték a szerzőnek, hogy szavakba öntötte azt, amit maguk is éreznek, de képtelenek megfogalmazni.



A hozzászólások között különösen sokan méltatták a vers szépségét, miközben azt kívánták, bárcsak soha ne kellett volna megszületnie.



Viviána november 24-én szenvedett súlyos sérüléseket a mezőkövesdi vasútállomáson. Életéért napokon keresztül küzdöttek az orvosok, ám az országos összefogás és a véradók segítsége ellenére november 27-én elhunyt.