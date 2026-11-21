Kultúra
A Prodigy legendás énekeséről neveztek el egy 100 millió éves csigát magyar kutatók
Különleges, közel 100 millió éves csigafajt azonosítottak magyar és kínai kutatók egy mianmari borostyánkőben: az ősi állat szokatlan szőrzete a The Prodigy néhai énekesét, Keith Flintet idézte, ezért róla nevezték el.2026.11.21 20:40ma.hu
Nem mindennapi felfedezésről számolt be közösségi oldalán Páll-Gergely Barna magyar kutató. Kínai kollégájával, Tingting Yuval és Szabó Marcell-lel közösen egy közel 100 millió éves, borostyánkőbe zárt szárazföldi csigafajt írtak le, amelynek különleges külseje egy legendás zenészre emlékeztette őket.
A Mianmarból, korábbi nevén Burmából származó borostyánkőben fennmaradt állat két szokatlan anatómiai jellegzetességgel rendelkezett. Az egyik a héján található, lapos tincsekbe rendeződő szőrszerű képletek jelenléte, amelyek a kutatók számára Keith Flint jellegzetes frizuráját idézték.
A The Prodigy 2019-ben elhunyt énekese extravagáns megjelenéséről, különösen feltűnő, tüskés hajviseletéről is ismert volt. A kutatók ezért úgy döntöttek, hogy az újonnan leírt fajt az ő tiszteletére nevezik el.
A csiga másik különlegessége tudományos szempontból is figyelemre méltó. Héjfedője, az úgynevezett operculum kúp alakú volt, ami a ma élő szárazföldi csigák között rendkívül ritka tulajdonság.
Páll-Gergely Barna beszámolója szerint ez a jellegzetesség napjainkban mindössze egyetlen szárazföldi csiganemzetségre jellemző. A hasonlóság alapján feltételezhető, hogy a kréta időszakban élt állat rokonságban állhatott ezzel a ma is létező csoporttal.
A borostyánkőbe zárt ősmaradványok különösen értékesek a paleontológusok számára, mivel a megkövesedett gyanta olyan apró anatómiai részleteket is megőrizhet, amelyek hagyományos fosszíliákban ritkán maradnak fenn.
A közel 100 millió éves lelet így nemcsak egy eddig ismeretlen csigafaj létezéséről tanúskodik, hanem a szárazföldi csigák evolúciós kapcsolatairól is új információkat szolgáltathat.
A faj névadása egyúttal személyes tisztelgés is. Páll-Gergely Barna bejegyzésében felidézte, hogy fiatalkorában a The Prodigy különösen népszerű volt, Keith Flint pedig meghatározó alakja volt a zenekarnak.
A tudományos felfedezésnek köszönhetően a 49 éves korában elhunyt énekes neve most egy olyan élőlényhez kapcsolódik, amely már jóval a dinoszauruszok kihalása előtt létezett.
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