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Dánia nagyban ünnepelte legidősebb állampolgárát, de kiderütl, náci pártvezető volt

Alig két nappal azután, hogy Kirsten Schwalbe 112 évesen Dánia legidősebb emberévé vált, nyilvánosságra került, hogy a második világháború alatt a náci párt egyik helyi szervezetét vezette. 2026.11.21 06:01 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Váratlan fordulatot vett Dánia legidősebb emberének ünneplése, miután kiderült, hogy a 112 éves Kirsten Schwalbe a második világháború idején a náci mozgalom helyi vezetője volt.



Schwalbe 112 évesen és 218 naposan állított fel új dán élettartamrekordot, amivel az ország történetének legidősebb ismert polgárává vált. A rendkívüli életkort országszerte figyelem övezte.



Az ünneplést azonban kellemetlen történelmi felfedezés árnyékolta be. Nyilvánosságra került, hogy Schwalbe a német megszállás éveiben egy helyi náci pártszervezet vezetőjeként tevékenykedett.



A párttagság október 17-én ismertté vált, a vezető szerepére utaló levéltári dokumentumokat viszont november közepén hozták nyilvánosságra. Schwalbe korábban azt állította, hogy férje kérésére lépett be a pártba, és nem támogatta a náci ideológiát.



Dániát 1940 áprilisában szállta meg a náci Németország, és az ország 1945 májusáig német megszállás alatt állt. Ebben az időszakban a dán náci mozgalom a megszálló hatalom politikai céljait támogatta, miközben a dán társadalomban az ellenállás is egyre jelentősebbé vált.



Schwalbe múltjának nyilvánosságra kerülése különösen éles ellentétet teremtett a hosszú életét övező ünneplés és a megszállás alatti politikai szerepvállalása között.



A rendelkezésre álló beszámoló nem részletezi, hogy Schwalbe pontosan milyen tevékenységet végzett pártvezetőként, illetve hogy a háború után vonták-e felelősségre.

A történetnek időközben újabb fejleménye is lett: a Gyldendal kiadó november 19-én bejelentette, hogy visszavonja Schwalbe nemrég megjelent életrajzát, mert abból kimaradtak a náci pártban betöltött vezető tisztségei. A TV Midtvest pedig leállította a róla készülő sorozat folytatását.