Botrány
Dánia nagyban ünnepelte legidősebb állampolgárát, de kiderütl, náci pártvezető volt
Alig két nappal azután, hogy Kirsten Schwalbe 112 évesen Dánia legidősebb emberévé vált, nyilvánosságra került, hogy a második világháború alatt a náci párt egyik helyi szervezetét vezette.2026.11.21 06:01ma.hu
Váratlan fordulatot vett Dánia legidősebb emberének ünneplése, miután kiderült, hogy a 112 éves Kirsten Schwalbe a második világháború idején a náci mozgalom helyi vezetője volt.
Schwalbe 112 évesen és 218 naposan állított fel új dán élettartamrekordot, amivel az ország történetének legidősebb ismert polgárává vált. A rendkívüli életkort országszerte figyelem övezte.
Az ünneplést azonban kellemetlen történelmi felfedezés árnyékolta be. Nyilvánosságra került, hogy Schwalbe a német megszállás éveiben egy helyi náci pártszervezet vezetőjeként tevékenykedett.
A párttagság október 17-én ismertté vált, a vezető szerepére utaló levéltári dokumentumokat viszont november közepén hozták nyilvánosságra. Schwalbe korábban azt állította, hogy férje kérésére lépett be a pártba, és nem támogatta a náci ideológiát.
Dániát 1940 áprilisában szállta meg a náci Németország, és az ország 1945 májusáig német megszállás alatt állt. Ebben az időszakban a dán náci mozgalom a megszálló hatalom politikai céljait támogatta, miközben a dán társadalomban az ellenállás is egyre jelentősebbé vált.
Schwalbe múltjának nyilvánosságra kerülése különösen éles ellentétet teremtett a hosszú életét övező ünneplés és a megszállás alatti politikai szerepvállalása között.
A rendelkezésre álló beszámoló nem részletezi, hogy Schwalbe pontosan milyen tevékenységet végzett pártvezetőként, illetve hogy a háború után vonták-e felelősségre.
A történetnek időközben újabb fejleménye is lett: a Gyldendal kiadó november 19-én bejelentette, hogy visszavonja Schwalbe nemrég megjelent életrajzát, mert abból kimaradtak a náci pártban betöltött vezető tisztségei. A TV Midtvest pedig leállította a róla készülő sorozat folytatását.
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