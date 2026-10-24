Háború

Palesztin zászlót emelt a magasba - levették a műsorról az operaénekest

Nem léphet fel a Calgary Opera Tosca című produkciójának további előadásain Gabriel Sanchez-Ortega kanadai basszusénekes, miután a premier végén, a közönség előtti meghajláskor palesztin zászlót emelt a magasba. 2026.10.24 06:26 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Politikai üzenet miatt került le egy operaprodukció további előadásainak szereposztásából Gabriel Sanchez-Ortega kanadai operaénekes.



A beszámoló szerint az énekes a Calgary Opera Tosca című előadásának premierjén, a függöny előtti meghajlás során palesztin zászlót tartott fel.



A történtek után az operatársulat úgy döntött, hogy Sanchez-Ortega nem vesz részt a produkció hátralévő előadásain.



A rendelkezésre álló információkból nem derül ki, hogy a Calgary Opera pontosan mivel indokolta a döntését, illetve az énekes hogyan reagált arra.



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