Háború
Palesztin zászlót emelt a magasba - levették a műsorról az operaénekest
Nem léphet fel a Calgary Opera Tosca című produkciójának további előadásain Gabriel Sanchez-Ortega kanadai basszusénekes, miután a premier végén, a közönség előtti meghajláskor palesztin zászlót emelt a magasba.2026.10.24 06:26ma.hu
Politikai üzenet miatt került le egy operaprodukció további előadásainak szereposztásából Gabriel Sanchez-Ortega kanadai operaénekes.
A beszámoló szerint az énekes a Calgary Opera Tosca című előadásának premierjén, a függöny előtti meghajlás során palesztin zászlót tartott fel.
A történtek után az operatársulat úgy döntött, hogy Sanchez-Ortega nem vesz részt a produkció hátralévő előadásain.
A rendelkezésre álló információkból nem derül ki, hogy a Calgary Opera pontosan mivel indokolta a döntését, illetve az énekes hogyan reagált arra.
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