Kultúra

Lehetetlen körülmények között, ellenszélben, 14 nap alatt forgatták le a filmet - Molnár Áron kitálalt

Nyolc év várakozás, mindössze 14 forgatási nap és rendkívül szűkös költségvetés: Molnár Áron elárulta, milyen nehézségek árán készült el Az örökség című film, amelynek díszbemutatója egyszerre töltötte el örömmel és dühvel. 2026.10.24 10:03 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Érzelmes Facebook-bejegyzésben számolt be Molnár Áron legújabb filmje, Az örökség elkészítésének körülményeiről. A színész szerint nyolc éven át kitartottak a projekt mellett, míg végül Lengyel Tamás közreműködésével a Vertigo is csatlakozott hozzájuk, lehetővé téve a film bemutatását.



A színész azonban a díszbemutatón nemcsak örömöt érzett, hanem dühöt is, amikor visszagondolt a forgatás körülményeire.



Állítása szerint a teljes filmet mindössze 14 nap alatt készítették el, olyan alacsony költségvetésből, amelyet összehasonlítása szerint Mészáros Lőrinc két és fél óra alatt keres meg.



Molnár arról is beszámolt, hogy az alkotók saját elmondása szerint fizetés nélkül, önerőből dolgoztak a filmen, miközben a forgatás a választási kampány idejére esett.



A szűkös anyagi és időbeli lehetőségek miatt több jelenet elkészítése is komoly kihívást jelentett. Egy verekedés koreográfiájának felvételére például az eredetileg szükségesnek tartott három nap helyett mindössze tíz órájuk jutott.



A forgatáson használt autó időnként nem indult be, az egyik akciójelenethez pedig összesen két előkészített, betörhető ablak állt rendelkezésre.



Molnár szerint a folyamatos politikai konfliktusok is megnehezítették a munkát. Bejegyzésében arról írt, hogy a forgatás alatt személyét érintő lejárató állításokkal és videókkal is szembesült. Ezek elkészítésével kapcsolatban konkrét személyeket is megnevezett, ám az általa feltételezett közreműködésüket nem támasztotta alá bizonyítékokkal.



A színész úgy fogalmazott, hogy a filmen visszanézve maga is észreveszi a kimerültség jeleit, és vannak olyan jelenetek, amelyek szerinte csak a szerencsének köszönhetően készülhettek el.



Molnár Áron azt reméli, hogy a jövőben nem kell hasonló körülmények között független filmet forgatnia.



Bejegyzése végén mozilátogatásra buzdította követőit, és azt írta: szeretné, ha Az örökség annak bizonyítéka lenne, hogy a nehézségek ellenére sem adták fel a munkát.