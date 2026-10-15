Vallás

XIV. Leó pápa jól van

A XIV. Leó pápán elvégzett rutinvizsgálatok eredményei megfelelnek az előírtnak, a mellkasröntgen a megoperált tüdő jó ütemű felépülését mutatja - közölték az egyházfőt követő orvoscsoport vezetői csütörtökön.



Az orvosi közlemény hozzátette, hogy XIV. Leó önállóan végzi "hétköznapi feladatait", az alkalmazott gyógytorna-kezelés teljes körű motoros tevékenységekre terjed ki, és összességében a műtét után felépülés a várt szerint halad.



A szentszéki szóvivő hangsúlyozta, hogy a Gemelli-klinikán lábadozó pápa "újraindította munkatevékenységét".



Matteo Bruni az újságíróknak adott tájékoztatáson elmondta, hogy a kedden megoperált XIV. Leó eddig nem fogadott látogatót.



Amiként szerdán, a pápa csütörtök délben is misét koncelebrált a kórterméhez közeli szobában kialakított kápolnában.



Korábbi bejelentés szerint az egyházfőnek a műtéttől számított egy hétig kórházban kell maradnia. Hivatalos programjait október 20-ig lemondták.