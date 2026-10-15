Vallás

XIV. Leó pápa jól van

XIV. Leó pápa orvosai közölték, hogy a megműtött tüdő rendben működik.

2026.10.15 16:15MTI
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A XIV. Leó pápán elvégzett rutinvizsgálatok eredményei megfelelnek az előírtnak, a mellkasröntgen a megoperált tüdő jó ütemű felépülését mutatja - közölték az egyházfőt követő orvoscsoport vezetői csütörtökön.

Az orvosi közlemény hozzátette, hogy XIV. Leó önállóan végzi "hétköznapi feladatait", az alkalmazott gyógytorna-kezelés teljes körű motoros tevékenységekre terjed ki, és összességében a műtét után felépülés a várt szerint halad.

A szentszéki szóvivő hangsúlyozta, hogy a Gemelli-klinikán lábadozó pápa "újraindította munkatevékenységét".

Matteo Bruni az újságíróknak adott tájékoztatáson elmondta, hogy a kedden megoperált XIV. Leó eddig nem fogadott látogatót.

Amiként szerdán, a pápa csütörtök délben is misét koncelebrált a kórterméhez közeli szobában kialakított kápolnában.

Korábbi bejelentés szerint az egyházfőnek a műtéttől számított egy hétig kórházban kell maradnia. Hivatalos programjait október 20-ig lemondták.

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