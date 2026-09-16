Terrorizmus
Izraeli filmesek százai álltak ki a botrányt kavart gázai dokumentumfilm alkotói mellett
Izraeli filmesek százai álltak ki a NAZA alkotói mellett, miután a gázai hadműveletekről készült dokumentumfilm miatt hazaárulással vádolták a rendezőket, és még állampolgárságuk megvonása is felmerült.2026.09.16 21:33ma.hu
Komoly vita robbant ki Izraelben a NAZA című dokumentumfilm körül, amelyben 24 izraeli katona és hírszerzési tiszt – személyazonosságát elrejtve – beszél a gázai hadműveletekről és a palesztin civil áldozatokkal kapcsolatos katonai döntésekről.
A Yuval Abraham és Rachel Szor által rendezett film a Velencei Filmfesztiválon elnyerte a zsűri különdíját. Bemutatóját közel 25 perces álló ováció követte.
Izraelben azonban heves támadások érték az alkotókat. Miki Zohar kulturális miniszter felvetette Abraham és Szor izraeli állampolgárságának megvonását, és annak vizsgálatát is kezdeményezte, történt-e jogsértés a film elkészítése során. Benjamin Netanjahu miniszterelnök szintén elítélte a dokumentumfilmet, az izraeli hadsereg vezérkari főnöke pedig jogi lépések lehetőségének megvizsgálását rendelte el.
A rendezők mellett ugyanakkor izraeli filmesek százai álltak ki petícióban. A támogatók között több ismert rendező is szerepel, és 43 izraeli emberi jogi szervezet is tiltakozott az alkotókat érő fenyegetések ellen.
Az izraeli hadsereg vitatja a filmben megfogalmazott állításokat, és jelezte: szeretné megtekinteni a teljes dokumentumfilmet, hogy érdemben reagálhasson az abban szereplő vádakra.
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