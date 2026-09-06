Erőszak

Molnár Áron a fenyegetésről: Nyilvánosan keresték a lakcímemet és a telefonszámomat

Molnár Áron szerint egy férfi nyilvános Facebook-posztban próbálta megszerezni a lakcímét és telefonszámát, hogy "meglepetés bulit" szervezzenek neki - a színész azt mondja, 2018 óta rendszeresen érik fenyegetések és megfélemlítési kísérletek.

2026.09.06 14:40ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Fenyegetésekről és személyes adatainak megszerzésére irányuló próbálkozásról számolt be Molnár Áron a közösségi oldalán.

A színész-aktivista azt írta, többen is jelezték neki, hogy egy férfi nyilvános bejegyzésben keresi a címét és telefonszámát. Molnár szerint a posztban azzal indokolták az adatgyűjtést, hogy „meglepetés bulit” szeretnének szervezni a születésnapjára.

Az említett bejegyzést azóta törölték.

Molnár Áron közlése szerint nem ez az első alkalom, hogy fenyegetésekkel találkozik. Mint írta, 2018 óta, amióta aktívan foglalkozik közügyekkel, rendszeresen próbálják megfélemlíteni.

A színész sajátos módon reagált azoknak, akik állítása szerint személyesen szeretnék felkeresni. Felhívta a figyelmet arra, hogy születésnapja csak decemberben lesz, otthon pedig egyébként is ritkán tartózkodik. Ehelyett nyilvános színházi fellépéseit ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

„Szeretettel várlak titeket is az előadásainkra, hiszen a kultúra mindenkié” – üzente.

Molnár konkrét nyilvános programokat is felsorolt, ahol találkozni lehet vele, majd hozzátette: a szükséges információkat és hivatkozásokat is közzétette Facebook-oldalán.

A színész azt írta, a fenyegetések nem térítik el attól, amit fontosnak tart. Céljaként egy „szabad, kritikus és cselekvő magyar társadalom” megteremtését nevezte meg.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Belépés és regisztráció

ma.hu legfrissebb hírei:

Bréking: megérkezett a Sziget nagyszínpad hiányzó headlinere

Augusztus 15-én a globális klub- és fesztiválkultúra egyik legnagyobb hatású figurája, Skrillex lép fel a Szabadság Szigetén.

top cikkek:

top fórum témák:

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.