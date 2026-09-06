Erőszak

Molnár Áron a fenyegetésről: Nyilvánosan keresték a lakcímemet és a telefonszámomat

Molnár Áron szerint egy férfi nyilvános Facebook-posztban próbálta megszerezni a lakcímét és telefonszámát, hogy "meglepetés bulit" szervezzenek neki - a színész azt mondja, 2018 óta rendszeresen érik fenyegetések és megfélemlítési kísérletek. 2026.09.06 14:40 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fenyegetésekről és személyes adatainak megszerzésére irányuló próbálkozásról számolt be Molnár Áron a közösségi oldalán.



A színész-aktivista azt írta, többen is jelezték neki, hogy egy férfi nyilvános bejegyzésben keresi a címét és telefonszámát. Molnár szerint a posztban azzal indokolták az adatgyűjtést, hogy „meglepetés bulit” szeretnének szervezni a születésnapjára.



Az említett bejegyzést azóta törölték.



Molnár Áron közlése szerint nem ez az első alkalom, hogy fenyegetésekkel találkozik. Mint írta, 2018 óta, amióta aktívan foglalkozik közügyekkel, rendszeresen próbálják megfélemlíteni.



A színész sajátos módon reagált azoknak, akik állítása szerint személyesen szeretnék felkeresni. Felhívta a figyelmet arra, hogy születésnapja csak decemberben lesz, otthon pedig egyébként is ritkán tartózkodik. Ehelyett nyilvános színházi fellépéseit ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.



„Szeretettel várlak titeket is az előadásainkra, hiszen a kultúra mindenkié” – üzente.



Molnár konkrét nyilvános programokat is felsorolt, ahol találkozni lehet vele, majd hozzátette: a szükséges információkat és hivatkozásokat is közzétette Facebook-oldalán.



A színész azt írta, a fenyegetések nem térítik el attól, amit fontosnak tart. Céljaként egy „szabad, kritikus és cselekvő magyar társadalom” megteremtését nevezte meg.