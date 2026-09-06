Kultúra

Burkában lázadt a három nő - több mint húsz éve sem tudni, kik voltak valójában

Arcukat soha nem mutatták meg, nevüket sem árulták el: a Burka Band három afgán nőből álló rockzenekar volt, amely éppen a burkát használta fel arra, hogy tiltakozzon a nők elnyomása ellen. 2026.09.06 06:29 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 2000-es évek elején Kabulban alakult meg Afganisztán egyik legkülönösebb zenekara. A Burka Band három női tagja burkában lépett fel, személyazonosságukat pedig saját biztonságuk érdekében szigorúan titokban tartották.



A névtelenség nem egyszerű művészi fogás volt. A nők egy olyan társadalomban zenéltek, ahol a női szabadság, az öltözködés és az önkifejezés kérdése már önmagában politikai jelentőséggel bírt.



A zenekar ezt fordította ki: a burka, amely számukra a korlátozottságot jelképezte, a tiltakozás eszközévé vált.



Legismertebb daluk, a Burka Blue 2003-ban jelent meg. Nyugtalanító hangzásával és szövegével az afgán nők bezártságát és szabadságuk hiányát jelenítette meg. A három nő számára a zene így nem egyszerű szórakozás, hanem az ellenállás egyik formája lett.



A történet egyik legkülönösebb része, hogy a zenekar tagjainak kiléte mindmáig nem vált nyilvánossá. A közönség a burkát látta, hallotta a zenét és értette az üzenetet – de azt nem tudhatta meg, kik azok a nők, akik vállalták a veszélyt.



Történetük több mint húsz év elteltével különösen súlyos jelentést kapott.



A tálibok 2021-es visszatérése óta Afganisztánban ismét drasztikusan beszűkültek a nők és lányok lehetőségei, számos területen korlátozták oktatásukat, munkavállalásukat és társadalmi részvételüket.



A Burka Band ezért ma már nemcsak egy különös epizód az afgán rockzene történetében. Három ismeretlen nő története, akik úgy találtak módot a tiltakozásra, hogy még az arcukat sem mutathatták meg.



És talán éppen ebben rejlett a legerősebb üzenetük: elrejtették az arcukat, hogy hallhatóvá váljon a hangjuk.