Kultúra

Burkában lázadt a három nő - több mint húsz éve sem tudni, kik voltak valójában

Arcukat soha nem mutatták meg, nevüket sem árulták el: a Burka Band három afgán nőből álló rockzenekar volt, amely éppen a burkát használta fel arra, hogy tiltakozzon a nők elnyomása ellen.

2026.09.06 06:29ma.hu
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A 2000-es évek elején Kabulban alakult meg Afganisztán egyik legkülönösebb zenekara. A Burka Band három női tagja burkában lépett fel, személyazonosságukat pedig saját biztonságuk érdekében szigorúan titokban tartották.

A névtelenség nem egyszerű művészi fogás volt. A nők egy olyan társadalomban zenéltek, ahol a női szabadság, az öltözködés és az önkifejezés kérdése már önmagában politikai jelentőséggel bírt.

A zenekar ezt fordította ki: a burka, amely számukra a korlátozottságot jelképezte, a tiltakozás eszközévé vált.

Legismertebb daluk, a Burka Blue 2003-ban jelent meg. Nyugtalanító hangzásával és szövegével az afgán nők bezártságát és szabadságuk hiányát jelenítette meg. A három nő számára a zene így nem egyszerű szórakozás, hanem az ellenállás egyik formája lett.

A történet egyik legkülönösebb része, hogy a zenekar tagjainak kiléte mindmáig nem vált nyilvánossá. A közönség a burkát látta, hallotta a zenét és értette az üzenetet – de azt nem tudhatta meg, kik azok a nők, akik vállalták a veszélyt.

Történetük több mint húsz év elteltével különösen súlyos jelentést kapott.

A tálibok 2021-es visszatérése óta Afganisztánban ismét drasztikusan beszűkültek a nők és lányok lehetőségei, számos területen korlátozták oktatásukat, munkavállalásukat és társadalmi részvételüket.

A Burka Band ezért ma már nemcsak egy különös epizód az afgán rockzene történetében. Három ismeretlen nő története, akik úgy találtak módot a tiltakozásra, hogy még az arcukat sem mutathatták meg.

És talán éppen ebben rejlett a legerősebb üzenetük: elrejtették az arcukat, hogy hallhatóvá váljon a hangjuk.

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