Környezetvédelem

Visszatér a WWF Magyarország Lutra matricaalbuma

Csaknem negyven év után ismét megjelenik a Természetvédelmi Világalap (WWF) Magyarország Lutra albuma, amely a matricagyűjtésen keresztül mutatja be a védett állatok és élőhelyeik világát.

2026.08.13 16:16MTI
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Az 1989-ben megjelent Lutra album egykor gyerekek ezreivel ismertette meg a vadon élő állatokat és a természetet, miközben a matricagyűjtés és a cserebere népszerű gyerekprogrammá vált.

A megújult album a világ különleges és védett állatait, az őket fenyegető veszélyeket, valamint a természet megóvásának lehetőségeit mutatja be. A matricagyűjtés mellett interaktív tartalmak, érdekességek, játékos feladatok és természetjáró programok is helyet kaptak benne.

A kezdeményezés célja, hogy játékos formában ösztönözze a gyerekeket a természet felfedezésére - hangsúlyozták.

A közleményben idézték Klacsán Csabát, a WWF Magyarország kommunikációs és forrásteremtési igazgatóját, aki szerint az album egykor sok gyermek számára jelentette az első találkozást a vadon élő állatok világával, az új kiadvány pedig több generáció számára is közös élményt jelenthet.

A tájékoztatás szerint a megújult kiadványt a a fennállásának 35. évfordulóját ünneplő WWF Magyarország a Lidl Magyarországgal együttműködésben készítette és augusztus 24-től lesz kapható.

A sajtóanyagban kitértek arra is, hogy az áruházlánc minden eladott album után 100 forinttal járul hozzá a WWF Magyarország élőhelyfejlesztési programjához. A támogatásból a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzetben hat nyílt pusztai tölgyes jellegű erdőfolt kialakítását segítik.

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