Világvége
Ritka régészeti leletek bukkannak elő az alacsony vízállás miatt - a múzeumok a lakosság segítségét kérik
A rekordközeli vízállás miatt eddig rejtett történelmi emlékek kerülhetnek felszínre a folyókban, de a szakemberek arra kérnek mindenkit: a leleteket ne vigyék haza.2026.07.31 05:19ma.hu
A rendkívül alacsony dunai és más hazai folyóvízi vízállások miatt egyre több, korábban víz alatt rejtőző régészeti emlék válik láthatóvá. A szakemberek szerint ezek a tárgyak a nemzeti kulturális örökség részét képezik, ezért kiemelt védelem alatt állnak.
A felhívás szerint a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy az évszázadokon át víz alatt megőrződött leletek a napfény és a magas hőmérséklet hatására nagyon gyorsan károsodhatnak vagy akár végleg megsemmisülhetnek.
A Budapesti Történeti Múzeum közölte, hogy munkatársai folyamatosan figyelik a Duna budapesti szakaszán található régészeti lelőhelyeket, ugyanakkor arra is számítanak, hogy eddig ismeretlen emlékek is előkerülhetnek.
A múzeum a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium örökségvédelmi felhívásához csatlakozva arra kéri a lakosságot, hogy minden esetben körültekintően járjanak el.
Ha valaki régészeti leletnek tűnő tárgyat talál, a szakemberek azt kérik:
- ne mozdítsa el a helyéről;
- ne nyúljon hozzá, mert egy rozsdás fémtárgy akár fel nem robbant lőszer vagy más veszélyes eszköz is lehet;
- készítsen fényképet a helyszínről és a leletről, lehetőség szerint GPS-koordinátákkal;
- mielőbb értesítse a Budapesti Történeti Múzeumot vagy az Aquincumi Múzeum munkatársait.
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy egy régészeti tárgy értékét nemcsak maga a lelet, hanem annak pontos megtalálási helye és környezete is meghatározza. Ezért különösen fontos, hogy az előkerülő emlékek szakszerű dokumentálására és megóvására a régészeknek legyen lehetőségük.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 5:19 Ritka régészeti leletek bukkannak elő az alacsony vízállás miatt - a múzeumok a lakosság segítségét kérik
- 4:20 Vízóraaknába esett egy őzgida Sopronban - a tűzoltók mentették ki
- 3:50 Eltűnt Nirmal Purja és kilenc társa a Broad Peaken - lavina sodorta el a mászócsapatot
- 21:59 Gödön fogtak el egy kiskorúakat célzó férfit - a Bűnvadászok szerint rendőri intézkedés lett az akció vége
- 18:08 Rekordalacsony Duna-vízállás: a kormány szerint teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű
- 16:14 Az Európai Néppárt azonnali fellépést sürget a spanyol határon kialakult migrációs helyzet miatt
- 14:03 Az aszálytűrő növényekben látja a jövőt a minisztérium
Bréking: megérkezett a Sziget nagyszínpad hiányzó headlinere
Augusztus 15-én a globális klub- és fesztiválkultúra egyik legnagyobb hatású figurája, Skrillex lép fel a Szabadság Szigetén.
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06