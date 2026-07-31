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Ritka régészeti leletek bukkannak elő az alacsony vízállás miatt - a múzeumok a lakosság segítségét kérik

A rekordközeli vízállás miatt eddig rejtett történelmi emlékek kerülhetnek felszínre a folyókban, de a szakemberek arra kérnek mindenkit: a leleteket ne vigyék haza.

2026.07.31 05:19ma.hu
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A rendkívül alacsony dunai és más hazai folyóvízi vízállások miatt egyre több, korábban víz alatt rejtőző régészeti emlék válik láthatóvá. A szakemberek szerint ezek a tárgyak a nemzeti kulturális örökség részét képezik, ezért kiemelt védelem alatt állnak.

A felhívás szerint a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy az évszázadokon át víz alatt megőrződött leletek a napfény és a magas hőmérséklet hatására nagyon gyorsan károsodhatnak vagy akár végleg megsemmisülhetnek.

A Budapesti Történeti Múzeum közölte, hogy munkatársai folyamatosan figyelik a Duna budapesti szakaszán található régészeti lelőhelyeket, ugyanakkor arra is számítanak, hogy eddig ismeretlen emlékek is előkerülhetnek.

A múzeum a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium örökségvédelmi felhívásához csatlakozva arra kéri a lakosságot, hogy minden esetben körültekintően járjanak el.

Ha valaki régészeti leletnek tűnő tárgyat talál, a szakemberek azt kérik:

- ne mozdítsa el a helyéről;
- ne nyúljon hozzá, mert egy rozsdás fémtárgy akár fel nem robbant lőszer vagy más veszélyes eszköz is lehet;
- készítsen fényképet a helyszínről és a leletről, lehetőség szerint GPS-koordinátákkal;
- mielőbb értesítse a Budapesti Történeti Múzeumot vagy az Aquincumi Múzeum munkatársait.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy egy régészeti tárgy értékét nemcsak maga a lelet, hanem annak pontos megtalálási helye és környezete is meghatározza. Ezért különösen fontos, hogy az előkerülő emlékek szakszerű dokumentálására és megóvására a régészeknek legyen lehetőségük.

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