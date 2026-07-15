Botrány

1,3 milliárd forintot szerzett vissza Tarr Zoltán, ennyit fizettek volna Orbán János Dénes operettjeire

A kulturális miniszter szerint a támogatást egy, a Kárpát-medencei Tehetséggondozóhoz köthető projektre ítélték meg, de végül sikerült visszaszerezni a teljes összeget. 2026.07.15 20:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tarr Zoltán kulturális miniszter bejelentése szerint minisztériuma 1,3 milliárd forint támogatás visszavonását érte el, amelyet korábban a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) kapott volna új operettek megírására, fordítására és külföldi bemutatására.



A politikus közlése szerint a támogatást Hankó Balázs minisztériuma ítélte meg.



Tarr Zoltán azt írta, hogy a minisztériumi vizsgálat során egy másik, a KMTG-hez köthető támogatásra bukkantak, miközben korábban nyilvánosságra került, hogy Orbán János Dénes több mint 400 millió forintért értékesítette saját műveit. A miniszter szerint ezek közül több alkotást az Budapesti Operettszínház engedélyével adott el annak a szervezetnek, ahol szakmai vezetőként is közreműködött.



A tárcavezető közlése szerint minisztériuma felvette a kapcsolatot az érintett állami céggel, amelynek közreműködésével sikerült visszaszerezni a teljes, 1,3 milliárd forintos támogatási összeget.



„További vizsgálatokat folytatunk” – írta Tarr Zoltán.



A bejelentés a miniszter közlésein alapul. A cikk megjelenéséig sem a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., sem Orbán János Dénes nem reagált nyilvánosan az állításokra. Az ügy részleteiről és az esetleges további intézkedésekről várhatóan a folyamatban lévő vizsgálatok lezárását követően derülhet ki több információ.