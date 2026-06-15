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Színpadra tévedő cica lopta el a show-t a Rómeó és Júlia balettelőadáson - videó
Egy váratlanul színpadra tévedő macska ellopta a reflektorfényt a Rómeó és Júlia balettelőadás fináléjában Izmirben, miközben a művészek zavartalanul folytatták a produkciót.2026.06.15 06:01ma.hu
Váratlan négylábú szereplő tette emlékezetessé az Orosz Balett Társulat Rómeó és Júlia-előadását a törökországi Izmirben. A finálé drámai pillanataiban egy macska egyszerűen besétált a színpadra, és magára vonta a közönség figyelmét.
A felvételek szerint a cica éppen akkor jelent meg, amikor a történet szerint Rómeó mozdulatlanul fekszik a színpadon. Az állat kíváncsian odalépett a balettművészhez, majd játékosan megcsócsálta a haját, miközben Júlia a szerelme elvesztése felett gyászolt.
A táncosok profi módon, rezzenéstelenül folytatták az előadást, mintha mi sem történt volna. A váratlan vendég később az egyik díszletelem tetejére is felmászott, tovább fokozva a nézők derültségét.
A szokatlan jelenet pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, sokak szerint ugyanis a macska akaratlanul is az este legnagyobb sztárjává vált.
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