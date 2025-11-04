Programajánló
Fontos tudnivalók a Sziget bérletekről
November 7-én indul egy 48 órás kedvezményes bérletakció a 2026-os Szigetre, és nemsokára egy új bérlettípust is bevezetnek a fesztivál szervezői, ami a diákoknak szóló félárú kedvezményt jelent majd. A szervezők fontosnak tartották felhívni a figyelmet arra, hogy melyik lehetőséggel ki jár jobban. Alább jönnek a részletek.2025.11.04 16:57ma.hu
Fontos tudni, hogy november 5-én délben zárul az előregisztráció a www.sziget.hu oldalon arra az akcióra, amivel a legolcsóbban lehet majd bérletet váltani a jövő évi Szigetre. A 48 órán át tartó kedvezményes akció november 7-én délben indul, és 9-én délig tart. Akik tehát élni akarnak ezzel a kedvezménnyel, azoknak érdemes mihamarabb regisztrálni, hogy le ne maradjanak a lehetőségről.
A kedvezményes akcióban a fesztivál teljes időszakára szóló 5 napos valamint a VIP bérletet, illetve a 21&U bérletet lehet most a legolcsóbban megvenni. Ez utóbbit azok vásárolhatják meg, akik a jövő évi Sziget kezdetéig nem töltik be a 22. életévüket.
Amint az már korábban kiderült, a Fővárosi Önkormányzattal kötött egyesség feltételeként a Sziget szervezői bevezetnek idén egy új bérlettípust is, ami diákigazolványhoz kötött félárú kedvezményt jelent majd. Ennek technikai részletei még kidolgozás alatt állnak, azonban a szervezők fontosnak tartották megjegyezni, hogy:
- A 21&U akciós bérletet mindazoknak érdemes most megvásárolni, akik a jövő évi Szigetig a 22. életévüket nem töltik be, függetlenül attól, hogy diákok vagy nem, mivel a diákbérlet is ezen az áron kerül majd forgalomba a későbbiekben, azaz később sem lesz kedvezőbb áron elérhető.
- Azoknak azonban, akik már idősebbek lesznek a Sziget alatt, mint 22, viszont érvényes diákigazolvánnyal rendelkeznek még akkor is, érdemes még kivárniuk, mert most csak az ú.n. „teljes bérletet” tudnák akciósan megvenni, miután nem jogosultak a 21&U bérletre. Azonban a hamarosan induló, diákigazolvánnyal igénybe vehető tanulói kedvezményes bérletet a mostani, 21&U bérlettípus kedvezményes árán lesz lehetőségük a későbbiekben megvásárolni.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:07 Drónriadó bénította meg a brüsszeli repülőteret
- 20:31 Bombariadó bénította meg a washingtoni légiforgalmat - órákig káosz az amerikai reptereken
- 16:57 Fontos tudnivalók a Sziget bérletekről
- 14:29 Elhunyt Dick Cheney, az Egyesült Államok korábbi alelnöke
- 12:59 Sziget - Újra magyar kézben a fesztivál
- 10:13 Sarkvidéki hidegbetörés söpörhet végig az Egyesült Államokon - már november közepén megérkezhet a tél
- 8:11 A világ legnagyobb pókhálója egy sötét barlang mélyén - több mint százezer pók él együtt egyetlen kolóniában
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06