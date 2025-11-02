Kultúra

Ukrajna betiltotta a Trónok harca epizódjait egy orosz színész miatt

2025.11.02 ma.hu

Kijev tovább szigorítja a kulturális szankciókat Oroszországgal szemben: az ukrán hatóságok nemrég fekete listára tették Jurij Kolokolnyikov orosz színészt, akit nemzetbiztonsági kockázatnak minősítettek. Ennek nyomán az ukrán streamingplatformok eltávolították a Trónok harca negyedik évadának azon epizódjait, amelyekben a színész szerepel – számolt be róla több helyi médium.



Az ukrán kulturális minisztérium augusztusban vette fel Kolokolnyikovot a „nemzetbiztonsági veszélyt jelentő személyek” listájára, arra hivatkozva, hogy a művész olyan filmekben is közreműködött, amelyeket az orosz állami költségvetésből finanszíroztak. A döntés értelmében a színész szereplésével készült produkciók – köztük nemcsak a HBO sikersorozata, hanem a The White Lotus harmadik évada, Christopher Nolan Tenet című filmje és a Sony Pictures új szuperhősfilmje, a Kraven, a vadász – szintén eltűntek az ukrán online katalógusokból.

A Kommerszant Ukrajina értesülései szerint az Ukrán Állami Filmügynökség hivatalosan is utasította a filmforgalmazókat és médiacé­geket, hogy távolítsák el Kolokolnyikov szereplésével készült alkotásokat a műsorrendből és a streamingszolgáltatások kínálatából. Az ügynökség emellett tárgyalásokat folytat több nemzetközi platformmal is annak érdekében, hogy a tiltólistás tartalmak Ukrajna területéről elérhetetlenné váljanak. A döntés végrehajtása után a felhasználók a következő üzenettel találkoznak: „Ez a tartalom Ukrajnában nem megtekinthető.”



Jurij Kolokolnyikov az elmúlt évtizedben több nemzetközi produkcióban is feltűnt, köztük a Trónok harcában, ahol Styr, a „vadak” vezetőjének szerepében vált ismertté. Az utóbbi években Hollywoodban is egyre aktívabb: szerepel Darren Aronofsky Caught Stealing című, 2025-ben bemutatásra kerülő filmjében, valamint az Apple TV The Last Frontier című sorozatában.



A mostani ukrán intézkedés nem elszigetelt jelenség: az orosz–ukrán háború 2022-es eszkalációja óta Oroszország kulturális szereplői sorra szembesülnek korlátozásokkal külföldön. Számos filmfesztivál és kulturális intézmény világszerte felfüggesztette az orosz alkotások bemutatását, több neves rendezőt és színészt pedig kizártak nemzetközi eseményekről. Moszkva mindezt „ruszofób cenzúrának” nevezi, és rendre azzal érvel, hogy a „orosz kultúra eltörlésére” tett kísérletek hosszú távon kudarcra vannak ítélve.



A kulturális szankciók ugyanakkor egyre élesebben rajzolják ki a háború puha frontvonalát: a film, a zene és a művészet eszközei immár nemcsak identitáshordozók, hanem politikai fegyverek is. Ukrajna kulturális stratégiája – amely a nemzeti biztonság fogalmát a kulturális szférára is kiterjeszti – illeszkedik Kijev azon törekvéséhez, hogy minden eszközzel leváljon az orosz befolyásról.



A döntés ugyanakkor új kérdéseket vet fel a kulturális szabadság és a politikai lojalitás határairól. Míg Ukrajna a nemzetbiztonsági önvédelemre hivatkozik, a nemzetközi közösség egy része attól tart, hogy a művészet depolitizált tere végleg háttérbe szorul a háború árnyékában.