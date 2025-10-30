Kultúra

Belülről szervezett volt a műkincsrablás a Louvre-ban

A francia hatóságok szerint belső segítség nélkül aligha hajthatták volna végre a Louvre történetének egyik legmerészebb rablását. A párizsi múzeumból múlt héten nyolc darab, a francia koronaékszerek közé tartozó műtárgy tűnt el, összesen több mint 100 millió dollár értékben – és a nyomozás mostanra egyre inkább az intézmény falain belülre vezet.



A The Telegraph brit lap értesülései szerint a francia nyomozók olyan üzeneteket és hangfelvételeket találtak, amelyek arra utalnak, hogy a Louvre egyik biztonsági őre kapcsolatban állt a rablókkal. A rendőrség forrásai szerint a gyanúsított belső információkat osztott meg a múzeum biztonsági rendszeréről és az éjjeli őrség mozgásáról, aminek köszönhetően a tolvajok pontosan tudták, mikor és hol támadhatnak. „Digitális nyomokat találtunk, amelyek egyértelműen együttműködésre utalnak a múzeum egyik dolgozója és a tettesek között” – idézett a lap egy, az ügyhöz közel álló nyomozót.



A rablás filmszerű gyorsasággal zajlott. Négy maszkos férfi egy darabolófűrésszel és daruval jutott be a Louvre ikonikus Apolló-galériájába, ahol több látogató is tartózkodott. A tolvajok mindössze hét perc alatt emelték el a koronázási ékszereket, majd a bútorliftet használva menekültek el, motorokra pattantak, és nyom nélkül eltűntek Párizs éjszakájában. A rendőrség több mint 150 DNS-mintát gyűjtött be a helyszínen hagyott sisakokból, kesztyűkből és szerszámokból.



A Louvre igazgatója, Laurence des Cars a francia Szenátus kulturális bizottsága előtt elismerte, hogy a biztonsági rendszer súlyos hibát vétett: „Az egyik kamera éppen abban a pillanatban rossz irányba nézett, amikor a betörés történt. Ez tragikus kudarc volt.” A múzeum azóta a legértékesebb kincseinek egy részét a Francia Nemzeti Bank páncéltermeibe szállíttatta, hogy elkerülje a további veszteségeket.

A hatóságok vasárnap két gyanúsítottat vettek őrizetbe Párizs környékén. Egyiküket a Charles de Gaulle repülőtéren kapták el, amikor éppen Algériába próbált elrepülni, a másikat egy külvárosi lakásban. A nyomozók szerint az egyik férfit DNS-azonosítás alapján sikerült beazonosítani. Laure Beccuau, Párizs főügyésze megerősítette a letartóztatásokat, ugyanakkor élesen bírálta a sajtóban megjelent részleteket, mondván: a kiszivárogtatások „komolyan veszélyeztetik a száz főből álló nyomozócsoport munkáját.”



Egyelőre semmi sem utal arra, hogy a Franciaország történelmi örökségéhez tartozó koronázási ékszerek bármelyikét sikerült volna visszaszerezni. A belső érintettség gyanúja azonban új irányba tereli a vizsgálatot, és súlyos kérdéseket vet fel arról, hogyan működhetett ilyen mértékű bizalmi rés egy világhírű intézményben, amely a világ egyik legjobban őrzött múzeumaként ismert.



A Louvre rablása nem csupán bűnügyi szenzáció, hanem kulturális sokk is Franciaország számára. Az ország identitásának részét képező kincsek elvesztése nemcsak anyagi, hanem szimbolikus veszteség is. A közvéleményben heves vita bontakozott ki arról, mennyire biztonságosak a francia kulturális intézmények, és vajon a digitális korszakban is képesek-e megóvni azokat a műtárgyakat, amelyek az európai civilizáció szimbólumaivá váltak.



Laurent Nunez, Franciaország belügyminisztere a rendőrség gyors előrehaladását méltatta, ugyanakkor hangsúlyozta: az ügy további nyomozás alatt áll, és minden részletet a „bírósági titoktartásnak megfelelően” kezelnek. A Louvre vezetése közben belső biztonsági auditot rendelt el, hogy feltárja, miként fordulhatott elő, hogy a világ egyik legnagyobb múzeumát belülről segítették kifosztani.



A történet így nem csupán egy látványos bűntény krónikája, hanem a művészet és biztonság határterületeinek újraértékelése is: hogyan őrizhető meg a kulturális örökség egy olyan korban, amikor a legnagyobb veszély talán nem is a múzeum falain kívül, hanem éppen azok között leselkedik.