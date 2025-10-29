Gyász

Gyászol Ganxsta Zolee - Elhunyt édesanyja, Kassai Ilona

A Kassai nevet az első férjétől történt válásuk után megtartotta, mert nem szerette az eredeti nevét, amit sok helyen Hitlernek értettek.

2025.10.29 16:46ma.hu
"Tegnap este drága Édesanyám, Kassai Ilona az angyalok közé került, a Mennyek országába" - jelentette be Ganxsta Zolee hivatalos Facebook-oldalán.

"Egy igazi művész volt, és a legjobb anya" - foglalta össze életét.

"Köszönöm mindenkinek, aki most egy picit megemlékezik róla a szívében" - zárta sorait a zenész.

