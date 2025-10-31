Kultúra

Már 40 művészeti helyszín csatlakozott az Art Weekend Budapesthez

Eddig csaknem 40 művészeti helyszín jelezte csatlakozását az Art Weekend Budapest (AWB) eseménysorozatra, amelyet november 28. és 30. között rendeznek. 2025.10.31 06:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A háromnapos, ingyenes esemény ideje alatt a programhoz csatlakozó intézményi kiállítóterek, kortárs galériák, műtermek és alternatív kiállítóterek megnyitják kapuikat a nagyközönség előtt. Idén 16 helyszín, köztük egy pécsi kiállítótér első alkalommal vesz részt az eseménysorozaton - közölték a szervezők.



A szervezett, másfél-kétórás "túrák" péntektől vasárnapig, előre meghirdetett időpontokban, különböző útvonalakon indulnak három-négy, egymáshoz közeli kiállítást érintve. A séták vezetői között idén is több ismert személyiség lesz, akik más művészeti ágakból vagy éppen az üzleti életből érkezve kapcsolódnak az aktuális túraútvonal tárlataihoz. A szervezők külön sétákat dedikálnak a 14-20 éves korosztálynak.



Az idei év újdonsága, hogy vállalati gyűjtemények is bemutatkoznak. Először érkezik Magyarországra a STRABAG ART gyűjteményéből összeállított kurátori válogatás, amelyet az érdeklődők az AWB központi kiállításán a Bródy House-ban nézhetnek meg. A KPMG szintén megnyitja kapuit a nagyközönség előtt, így a gyűjteményéből összeállított kiállítási anyag is megtekinthető a cég székházában.



Különleges programnak ígérkezik a Colourful Noise - video art show, amelyet az artis-led kollektíva két alapító tagja, Járai Anna és partnere, Joseph Penn keltett életre.



A Colourful Noise - video art show-ra kiírt nemzetközi pályázatra csaknem 800 pályamunka érkezett. Az ezekből kiválasztott anyagot november 29-én a Pikszis Kultúrpontban tekinthetik meg az érdeklődők.



Az AWB 2024-ben csatlakozott az Európa vezető művészeti eseményeit összefogó The Spider hálózathoz, így az eseményt már nemzetközi szinten is jegyzik. A tudásmegosztás és a hálózathoz való kapcsolódás jegyében 2025-ben az AWB kiemelt meghívott vendége a Prága Art Week (PAW) főszervezője, Lenka Bakes.



Az esemény szervezői továbbra is várják elkötelezett, művészetet kedvelő önkéntesek jelentkezését, akik segítik a szervezést, és a művészeti sétákon kísérik a csoportokat. Az AWB önkéntes programját a VAP platform biztosítja, a csatlakozás a fiatalok számára lehetőséget jelent gyakorlati tapasztalat megszerzésére is.



Az AWB esemény tervezett programjáról folyamatosan frissülő információk olvashatók a https://www.artnesz.hu/art-weekend-budapest/ oldalon.