Quentin Tarantino hosszú idő után ismét filmszerepet vállalt
Tarantino a Robert Rodríguez rendezésében készült Alkonyattól pirkadatig című, 1996-ban bemutatott produkció óta nem játszott ilyen fontos filmszerepet.2025.10.28 08:58MTI
Quentin Tarantino visszatér a filmvászonra: a Ponyvaregény és a Kill Bill rendezője Jamie Adams Only What We Carry című filmjében vállalt szerepet, amelyben Simon Pegg és Charlotte Gainsbourg lesz a partnere - számolt be róla a Deadline.com hollywoodi hírportál.
Tarantino a Robert Rodríguez rendezésében készült Alkonyattól pirkadatig című, 1996-ban bemutatott produkció óta nem játszott ilyen fontos filmszerepet.
A szerelemről, veszteségről és "a továbblépéshez szükséges csöndes bátorságról" szóló Only What We Carry (Csak amit magunkkal viszünk) Normandia partvidékén játszódik. A walesi rendező-forgatókönyvíró - aki a Variety.com értesülése szerint franciaországi Deauville-ben forgatta le a produkciót szeptember végén mindössze hat nap alatt - elmondta, hogy mindig is szeretett volna egy Eric Rohmer-stílusú alkotást készíteni Normandiában.
A Mission: Impossible- és a Start Trek-filmekből ismert Pegg, valamint Gainsbourg mellett a francia színész Liam Hellmann, Lizzy McAlpine amerikai énekesnő és Sofia Boutella is szerepet kapott a produkcióban.
Pegg az egykori nagy tekintélyű tanárt, Julian Johnst alakítja, akinek egyik tanítványa, Charlotte Levant (Boutella) hazatér, hogy szembenézzen a múltjával. Tarantino a hozzájuk csatlakozó John Percyt, Julian régi barátját játssza, akinek hirtelen érkezése rég eltemetett igazságokat hoz felszínre.
Bár Tarantino leginkább olyan klasszikusok rendezőjeként és forgatókönyvírójaként ismert, mint a Ponyvaregény, a Jackie Brown vagy a Django elszabadul, több saját filmjében is játszott kisebb szerepeket, vagy - mint a Volt egyszer egy Hollywoodban - önmagaként jelent meg.
