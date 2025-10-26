Kultúra

Letartóztatták a Louvre ékszerrablásának gyanúsítottjait

A Louvre-rablás ügye az utóbbi évek egyik legnagyobb műkincsbűnügye lehet Franciaországban, és sokan a legendás 1911-es Mona Lisa-lopáshoz hasonlítják. A nyomozás azonban most fordulóponthoz érkezett - és ha beigazolódik, hogy a két letartóztatott férfi valóban a banda tagja, a francia hatóságok egy lépéssel közelebb kerülhetnek ahhoz, hogy visszaszerezzék az ország történelmi kincseit. 2025.10.26

Franciaországban őrizetbe vettek két férfit a múlt heti, világszerte nagy visszhangot kiváltó Louvre-rablás ügyében – közölte vasárnap Laure Beccuau párizsi főügyész. A nyomozás első jelentős előrelépése után a hatóságok megerősítették, hogy az egyik gyanúsítottat éppen akkor fogták el, amikor megpróbált elhagyni az országot.



A rendőrség szombat este hajtotta végre az akciót a szervezett bűnözés elleni különleges egység, a Brigade de Répression du Banditisme közreműködésével. Az egyik férfit a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren vették őrizetbe, miközben Algériába készült repülni. A francia sajtó szerint mindkét gyanúsított harmincas éveiben jár, és feltételezések szerint annak a négyfős bandának a tagjai, akik a múlt vasárnap fényes nappal törtek be a Louvre-ba.



A tolvajok a híres Galerie d’Apollon terméből vittek el ékszereket, köztük a francia koronázási ékszerek egy részét, amelyek összértékét a hatóságok mintegy 88 millió euróra becsülik. A merész nappali rablás nemcsak a francia közvéleményt, hanem a nemzetközi művészeti világot is megdöbbentette. A Louvre biztonsági rendszerének megbízhatóságát illetően azóta számos kérdés merült fel, miközben a francia kormány hatalmas nyomás alá került, hogy gyorsan felderítse az ügyet.



Beccuau ügyész közleményében hangsúlyozta, hogy „több mint száz nyomozót mozgósítottak” a bűncselekmény felderítésére, és az elmúlt napokban számos bizonyítékot gyűjtöttek be. Ugyanakkor aggodalmát fejezte ki a kiszivárgott sajtóinformációk miatt, amelyek szerinte veszélyeztethetik a folyamatban lévő nyomozást. „Mélyen sajnálom, hogy illetéktelen személyek idő előtt hoztak nyilvánosságra részleteket, ezzel nehezítve a hatóságok munkáját” – fogalmazott az ügyész.



A párizsi rendőrség továbbra is keresi a banda két másik tagját, akik vélhetően külföldre menekültek a rablást követően. A nyomozók szerint az akciót alaposan megtervezték, és a tolvajok belső információkkal rendelkezhettek a múzeum biztonsági protokolljairól.



Időközben a Louvre vezetése – a további lopások megelőzése érdekében – a megmaradt ékszergyűjteményt biztonsági okokból a Francia Nemzeti Bank páncéltermeibe szállíttatta. A múzeum ugyanakkor nyitva maradt, és a látogatók számára vasárnap már újra megnyitották az érintett galéria egy részét, bár az ékszerek helyén egyelőre csak üres vitrinek állnak, a feliraton pedig mindössze ennyi olvasható: „A műtárgyak biztonságos helyen vannak.”