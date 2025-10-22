Kultúra
Megakadtak a tárgyalások a Sziget jövőjéről - Karácsony a Fideszt és a Tiszát okolja
A főpolgármester szerint politikai döntés akadályozta meg a Sziget Fesztiválról szóló új megállapodás előkészítését, így veszélybe került a rendezvény és a főváros bevétele is.2025.10.22 12:40MTI
Újabb fejezetéhez érkezett a Sziget Fesztivál körüli politikai vita: Karácsony Gergely főpolgármester élesen bírálta a Fidesz és a Tisza párt képviselőit, amiért a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi Bizottságában nem támogatták a Sziget korábbi közterület-használati hatósági szerződésének megszüntetéséről szóló előterjesztést. A döntés következtében nem indulhatnak meg az új, a fesztivál jövőjét biztosító tárgyalások, ami a főpolgármester szerint a rendezvény, valamint a főváros pénzügyi érdekeinek is súlyos kárt okozhat.
Karácsony közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: a határozat elutasítása miatt „sem Sziget nem lesz, sem kedvezményes Sziget-bérlet a budapesti fiataloknak, sem fővárosi bevétel a közterület-használat után, sem iparűzési adóbevétel a Szigetből.” A politikus szerint mindez annak a következménye, hogy a kormánypárti és tiszás bizottsági tagok nem szavazták meg a régi szerződés lezárását, ami nélkül jogilag nem lehet új megállapodást kötni.
A főpolgármester emlékeztetett: a Sziget jelenlegi szerződése már ellehetetlenült, és csak egy új jogi keret biztosíthatná, hogy a fesztivál folytatódhasson a fővárosi önkormányzat együttműködésével. Hangsúlyozta, hogy a megújított megállapodás célja nemcsak a rendezvény fennmaradása lett volna, hanem az is, hogy a budapestiek kedvezményeket kapjanak, miközben a város is részesül a fesztivál gazdasági hasznából.
„Olyan megállapodást lehetett volna kötni, amely közös élményt kínál a város és a fesztivál számára, és amely mindkét fél számára előnyös” – írta Karácsony, hozzátéve, hogy a végső döntést a Fővárosi Közgyűlés hozta volna meg, a politikai viták helye pedig ott lett volna, nem a bizottsági szinten.
A főpolgármester élesen kritizálta azokat a politikai erőket, amelyek szerinte „csak szavakban” támogatják a Szigetet, miközben a gyakorlatban akadályozzák annak működését. „Született sok szép nyilatkozat arról, mennyire fontos a Sziget, hogy ez micsoda érték, sőt, a kormány képviselője szerint egyenesen a nemzet kulturális szívdobbanása. Csak éppen cselekedni nem tudnak érte” – fogalmazott.
Karácsony szerint a bizottsági döntés mögött vagy hozzá nem értés, vagy tudatos politikai szándék állhatott, ám szerinte mindkét esetben egyértelmű, hogy a felelősség a Fideszt és a Tiszát terheli. Úgy véli, a mostani döntéssel a két párt nemcsak a fesztivál jövőjét, hanem Budapest anyagi érdekeit is veszélyeztette, hiszen a Sziget jelentős bevételeket termel a fővárosnak, és évente több százezer látogatót vonz.
A Sziget Fesztivál jövője így egyelőre bizonytalan. Bár a városvezetés szerint továbbra is van szándék az új szerződés kidolgozására, a politikai megosztottság miatt a tárgyalások el sem kezdődhetnek. Karácsony Gergely szerint ezzel a döntéssel a város, a fiatalok és a magyar kulturális élet egyaránt vesztesei lettek – miközben a Sziget jövője továbbra is a politikai játszmák túsza marad.
