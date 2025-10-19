Bűncselekmény
Bezárt a párizsi Louvre Múzeum az ékszerrablás miatt
A Louvre most nemcsak egy rablást próbál feldolgozni, hanem azt is, mit jelent ma megőrizni a múlt fényét egy olyan korban, amikor a sötétség gyakran váratlanul tör be a kultúra templomába.2025.10.19 10:05ma.hu
Vasárnap reggel drámai események játszódtak le a világ egyik legismertebb kulturális intézményében: a párizsi Louvre Múzeum ideiglenesen bezárta kapuit, miután ismeretlen tettesek betörtek az épületbe és értékes ékszereket loptak el a Napóleon és a császárné kollekciójából. A francia hatóságok szerint a támadás gyors és jól szervezett akció volt, amely az intézmény hírnevét és biztonságát is megrázta.
A rablás vasárnap reggel, a múzeum nyitásának időpontjában történt. A francia belügyminisztérium tájékoztatása szerint az elkövetők körülbelül fél tízkor hatoltak be az épületbe, a Szajna-parti rakpart felől, ahol jelenleg felújítási munkálatok zajlanak. A tolvajok egy ablakot felfeszítve jutottak be a Galerie d’Apollonba – abba a termébe, amely a Louvre egyik legfényűzőbb részlege, és ahol Franciaország koronázási ékszereinek egy része is található. A támadók a hírek szerint egy teherszállító liftet használtak, hogy közvetlenül a célpontjukhoz jussanak, majd néhány perc alatt feltörték a vitrinek üvegét, elvitték a zsákmányt, és robogókon menekültek el a helyszínről.
A francia kulturális miniszter, Rachida Dati a közösségi médiában megerősítette az incidenst, hozzátéve, hogy az ügyben azonnal vizsgálat indult. „A Louvre a francia örökség szimbóluma, és amit ma elvettek, az nem csupán néhány drágakő – hanem a múltunk egy darabja” – fogalmazott. A múzeum hivatalos közleményében közölte, hogy a látogatók biztonsága, valamint a nyomozás zavartalan lefolytatása érdekében vasárnap zárva tart.
A Le Parisien napilap szerint a rablók kilenc darabot vittek el a Napóleon és Joséphine császárné tulajdonában lévő ékszergyűjteményből. Bár az ellopott tárgyak piaci értéke is jelentős, a francia hatóságok szerint kulturális és történelmi jelentőségük felbecsülhetetlen. A belügyminisztérium közleményében hangsúlyozta: „Ezek az ékszerek nemcsak aranyból és gyémántból készültek – hanem a francia történelem lenyomatai.” A híres Regent-gyémánt, a kollekció legnagyobb és legismertebb darabja – amely több mint 140 karátos – szerencsére nem került a tolvajok kezére.
A Louvre, amely évente több mint tízmillió látogatót fogad, nem először szembesül biztonsági kihívásokkal, ám ilyen nagyságrendű ékszerrablásra évtizedek óta nem volt példa. A múzeum vezetése a rendőrséggel és a belügyminisztériummal közösen vizsgálja, miként juthattak be az elkövetők a szigorúan őrzött épületbe, és hogyan kerülhették el a biztonsági kamerák figyelmét. A nyomozók most a biztonsági felvételek, a belső mozgásérzékelők adatai és a helyszínen talált nyomok alapján próbálnak a tettesek nyomára bukkanni.
Bár személyi sérülés nem történt, az eset súlyosan érinti a francia kulturális örökségvédelmet. A Louvre ideiglenes bezárása emlékeztet arra, hogy a művészet világa – bármennyire is az emberi szellem diadalát hirdeti – továbbra sem mentes a bűn árnyékától. A múzeum, amely a Mona Lisától a Szamothrakéi Nikéig a művészettörténet legnagyobb kincseit őrzi, most újra arra kényszerül, hogy a kultúra őrzőjeként a biztonság kérdését is a középpontba állítsa.
A párizsi közvéleményt sokkolta a hír, a látogatók virágokat és üzeneteket hagytak a múzeum zárt kapui előtt. A francia sajtó szerint az eset nem csupán egy bűntény, hanem figyelmeztetés is: a műkincsek védelme a digitális és fizikai korszak határán újra értelmezést kíván.
