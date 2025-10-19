Kultúra

Rablás a Louvre-ban - ellopták a Napóleonhoz köthető ékszerek egy részét

A világ egyik legismertebb múzeuma, a párizsi Louvre vasárnap váratlanul bezárt, miután ismeretlen elkövetők betörtek az épületbe és több, Napóleonhoz köthető ékszert vittek el. A francia kulturális életet megrázó eset a hatóságok szerint a modern kori múzeumi biztonság egyik legsúlyosabb kihívását jelenti. 2025.10.19 08:53 ma.hu

A Louvre vasárnap reggel, közvetlenül a nyitás után vált bűntény színhelyévé. A francia kulturális miniszter, Rachida Dati közösségi oldalán közölte, hogy rablás történt a múzeumban, hozzátéve: személyi sérülésről nem érkezett jelentés, de a rendőrség azonnal megkezdte a nyomozást. A Louvre vezetése „rendkívüli okokra” hivatkozva zárta be a múzeumot a nap hátralévő részére, miközben a helyszínt biztonsági szakértők és kriminalisztikai nyomozók vizsgálják.



A francia Le Parisien értesülései szerint a támadást több, csuklyás elkövető hajtotta végre, akik a múzeum egyik felújítás alatt álló szárnyán keresztül jutottak be az épületbe. A bűnözők egy teherszállító lift segítségével jutottak el az Apolló-galériába, ahol a francia királyi és császári ékszergyűjtemény egy része található. A galéria a Louvre egyik leglátogatottabb szekciója, amely a monarchia és a napóleoni korszak szimbólumait, többek között koronákat, drágaköveket és díszes fejdíszeket őriz.



A lap szerint a rablók kilenc tárgyat vittek magukkal a Napóleonhoz és Joséphine császárnéhoz köthető ékszerek közül, köztük egy nyakéket, egy brosst és egy tiarát. A híres, 140 karátos Regent-gyémánt, amelynek értékét több mint 60 millió dollárra becsülik, azonban sértetlenül a helyén maradt. A lopott tárgyak történelmi és kulturális értéke ugyanakkor felbecsülhetetlen, és az eset újra ráirányította a figyelmet arra, mennyire nehéz garantálni a világ legfontosabb műkincseinek biztonságát még a legmodernebb védelmi rendszerek mellett is.



A Louvre legutóbb több mint negyven éve vált betörés célpontjává. 1983-ban két reneszánsz fémműves tárgy – egy díszes sisak és egy mellvért – tűnt el, amelyeket csak 2021-ben, Belgiumban sikerült visszaszerezni. Az intézmény történetének leghírhedtebb lopása azonban 1911-ben történt, amikor Vincenzo Peruggia olasz munkás elvitte Leonardo da Vinci Mona Lisáját. A festmény két éven át bujkált Olaszországban, és eltűnése paradox módon járult hozzá ahhoz, hogy ma a világ legismertebb műalkotásaként tartják számon.

👀 This morning, the Louvre in Paris was broken into and Napoleon's jewels were stolen. pic.twitter.com/BBfU9mWOKu — Conflict Radar (@Conflict_Radar) October 19, 2025

A mostani rablás sokak szerint nem csupán bűncselekmény, hanem szimbolikus támadás is Franciaország kulturális öröksége ellen. A Louvre évente mintegy 9 millió látogatót fogad, gyűjteménye több mint 615 000 műtárgyat számlál, amelyek közül mintegy 35 000 van állandó kiállításon. Az intézmény a francia nemzeti identitás egyik alappillére, és a világ kulturális diplomáciájának meghatározó színtere.



A hatóságok jelenleg minden lehetséges nyomot vizsgálnak, beleértve a biztonsági kamerák felvételeit és az épület belső mozgásérzékelőinek adatait. Bár a részletek még tisztázatlanok, az eset minden bizonnyal komoly következményekkel jár majd a múzeumi biztonsági rendszerek jövőbeli fejlesztésére nézve.



A rablás híre máris hatalmas közfelháborodást váltott ki Franciaországban, ahol a kulturális örökség védelme nemcsak nemzeti ügy, hanem érzelmi kérdés is. A Louvre falai között nem pusztán műtárgyakat őriznek, hanem a francia történelem és identitás szimbólumait – olyan értékeket, amelyek elvesztése a nemzeti önazonosság egy darabját is kitépné.