Kultúra

India Buddha-ereklyéket adományozott Oroszországnak

Különleges kulturális és vallási eseménynek adott otthont a dél-oroszországi Kalmükföld: Indiából szombaton érkeztek meg az úgynevezett Kapilavasztu-ereklyék, amelyek a hagyomány szerint Gautama Buddha földi maradványait tartalmazzák. Az ereklyéket az Indiai Légierő különjárata szállította Elistába, a buddhista többségű orosz köztársaság fővárosába, ahol egy héten át lesznek láthatók. A rendezvény nemcsak vallási, hanem diplomáciai jelentőséggel is bír, hiszen India és Oroszország spirituális kapcsolatainak új korszakát jelképezi.



Az esemény az indiai Kulturális Minisztérium, a Nemzetközi Buddhista Konföderáció, az Indiai Nemzeti Múzeum és az Indira Gandhi Művészeti Központ együttműködésében valósult meg, helyi partnerek közreműködésével. Az indiai delegációt Keshav Prasad Maurya, az Uttar Pradesh állam miniszterelnök-helyettese vezette, a küldöttség tagjai között pedig ott volt a 43. Szakja Trizin Rinpocse, a Szakja buddhista rend vezetője, valamint tudósok és szerzetesek is. Őket Batu Haszikov, Kalmükföld vezetője és Geshe Tenzin Choidak, a kalmük buddhisták legfőbb lámája fogadta. Az ünnepségen India oroszországi nagykövete, Vinay Kumar is részt vett.



Haszikov beszédében hangsúlyozta, hogy Elista nemcsak Oroszország egyik spirituális központja, hanem a keleti vallások és kultúrák közötti párbeszéd fontos helyszíne is. „Ez a gesztus India részéről mély tiszteletet és közös kulturális örökségünk elismerését fejezi ki. A buddhizmus nemcsak vallás, hanem hidat is jelent népeink között” – mondta.



A látogatás során India nem csupán az ereklyéket hozta el, hanem 16 buddhista műtárgy – köztük kőszobrok és domborművek – hiteles másolatát is Oroszországnak adományozta. Ezek a Kr. u. 2–11. század közötti időszakból származó alkotások, valamint több ősi szanszkrit kézirat másolata, hamarosan a helyi Palmova Múzeum állandó gyűjteményét gazdagítják.

A delegáció ezen felül egy különleges ajándékot is átadott: a Kangyur 108 kötetből álló, mongol nyelvű buddhista szentírás-gyűjteményét, amelyet a Kalmük Állami Egyetem és a Troickij Hurul kolostor könyvtáraiban helyeznek el.



A mostani látogatás a múlt hónapban Elistában megrendezett harmadik Nemzetközi Buddhista Fórum folytatásának is tekinthető. Az eseményt Vlagyimir Putyin elnök védnökségével tartották meg, és több mint hétezer résztvevőt vonzott 35 országból, köztük Indiából, Nepálból, Kínából és Bangladesből. A fórumon hangsúlyosan megjelent a vallásközi együttműködés, a kulturális örökség védelme és a békés együttélés témája – ezek az eszmék pedig most új szimbolikus tartalommal telnek meg a Buddha-ereklyék oroszországi megjelenésével.



A Kapilavasztu-ereklyék Elistába érkezése így nem csupán vallási esemény, hanem a nemzetközi diplomácia egy sajátos, „puha erejű” megnyilvánulása is: India kulturális jelenlétét erősíti Oroszországban, miközben a két ország kapcsolatát immár a hit, a kultúra és a közös spirituális örökség szintjén is elmélyíti.