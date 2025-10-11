Gyász

Elhunyt Diane Keaton, Hollywood különc múzsája

Távozásával nemcsak egy korszak zárul le, hanem egy olyan életmű is, amelyben az emberi esendőség és a művészi hitelesség kéz a kézben járt. Diane Keaton több volt, mint színésznő: ő volt Hollywood lelke, aki kalapban és mosollyal a világra mindig önmaga maradt. 2025.10.11

A filmvilág egyik legmeghatározóbb alakja távozott: 79 éves korában elhunyt Diane Keaton, az Oscar-díjas amerikai színésznő, akinek neve egybeforrt a hetvenes évek újhullámos hollywoodi filmjeivel és az intellektuális női karakterek forradalmával. A család szóvivője megerősítette a hírt a People magazinnak, hozzátéve, hogy Keaton Kaliforniában hunyt el, de a halál okát nem hozták nyilvánosságra. A család a gyászidőszakban nyugalmat és diszkréciót kér.



Diane Keaton neve hallatán aligha akad olyan filmrajongó, akinek ne Woody Allen legendás filmje, az Annie Hall jutna eszébe. A 1977-ben bemutatott romantikus vígjáték nemcsak Keaton Oscar-díját hozta meg, hanem újradefiniálta a női karakterek ábrázolását a modern amerikai filmművészetben. Annie Hall öltözködése, intellektuális bizonytalansága és bájos őszintesége egy egész generáció számára vált ikonikus mintává – és Diane Keaton stílusa, a nyakkendős, kalapos, férfiasan elegáns megjelenés azóta is hivatkozási alap a divatban.



Keaton karrierje azonban messze túlmutatott a Woody Allen-filmek világán. A hetvenes évek elején Francis Ford Coppola Keresztapa trilógiájában Kay Adamsként mutatta meg drámai oldalát, ahol a maffia árnyékában vergődő női lélek finom árnyalatait hozta felszínre. A kilencvenes években a First Wives Club és a Father of the Bride filmekben már a humor, az önirónia és az érett női karakterek világát képviselte, miközben hű maradt saját, különc, mégis szerethető személyiségéhez.



Diane Hall néven született 1946-ban Los Angelesben, és művésznevét édesanyja leánykori nevéből, a Keatonból vette fel. Gyermekkorától kezdve érdekelte a színház és a film, pályafutását a Broadwayen kezdte, majd Woody Allen oldalán került reflektorfénybe. Bár sosem ment férjhez, Keaton életét meghatározták híres kapcsolatai: közeli viszonyt ápolt Allen mellett Al Pacinóval és Warren Beatty-vel is.



Személyes életét tudatosan óvta a nyilvánosságtól. Két gyermeket fogadott örökbe – lányát, Dextert és fiát, Duke-ot –, akiket élete legnagyobb büszkeségének tartott. Saját bevallása szerint az anyaság későn, de a legjobbkor érkezett az életébe, amikor már elég bátorsága és élettapasztalata volt ahhoz, hogy valóban otthont tudjon adni nekik.



Több mint öt évtizedes karrierje során Diane Keaton a legkülönbözőbb műfajokban próbálta ki magát: vígjátékokban, drámákban és romantikus filmekben egyaránt otthonosan mozgott. 2024-ben még szerepelt a Summer Camp című filmben, amely végül utolsó mozgóképes megjelenésének bizonyult.



Diane Keaton nemcsak színésznőként, hanem kulturális ikonként is örökre beírta nevét Hollywood történetébe. Sajátos humorával, intellektuális bájával és önazonos életfelfogásával a független, gondolkodó nő archetípusát testesítette meg – olyat, amilyet Hollywoodban ritkán látni, de annál inkább megjegyezni.