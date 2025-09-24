Gyász
Claudia Cardinale, az olasz filmművészet ikonja, 87 éves korában elhunyt
Halála egy korszak végét jelzi: Claudia Cardinale neve örökre összeforrt az olasz és az európai film aranykorával, és alakításaival maradandó hatást gyakorolt mind a szakmára, mind a közönségre.2025.09.24 04:55ma.hu
Claudia Cardinale, a 20. századi európai filmművészet egyik legfényesebb csillaga, kedden, 87 éves korában elhunyt – jelentette az AFP. Az olasz színésznő, aki több mint száz filmben és televíziós produkcióban játszott, generációk számára testesítette meg a szépséget, az erőt és a nőiesség árnyalt, sokszor ellentmondásos arcait.
Cardinale legismertebb alakításai közé tartozik Federico Fellini 8 és ½ című mesterműve, amelyben Marcello Mastroiannival játszott együtt, és amely a filmművészet történetének egyik meghatározó darabja lett. Ugyanebben az évben, 1963-ban Luchino Visconti A párduc című filmjében Angelica Sedaraként nyújtott felejthetetlen alakítást, hozzájárulva a produkció nemzetközi sikeréhez. Néhány évvel később Sergio Leone Volt egyszer egy vadnyugat című klasszikusában új oldalát mutatta meg, amikor egy prostituáltból lett asszonyt formált meg – ez a szerep örökre beírta nevét a filmtörténetbe.
Cardinale karrierje során a legnagyobb rendezőkkel és színészekkel dolgozott együtt, miközben saját jogán vált a korszak egyik meghatározó művészévé. Művészetében ötvözte a klasszikus szépség ikonográfiáját a modern nő autonómiájával, és ezzel nemcsak Európában, hanem világszerte is elismertté vált.
A színésznő Franciaországban, Nemours városában hunyt el, gyermekeinek körében – közölte ügynöke, Laurent Savry. Halála egy korszak végét jelzi: Claudia Cardinale neve örökre összeforrt az olasz és az európai film aranykorával, és alakításaival maradandó hatást gyakorolt mind a szakmára, mind a közönségre.
