Elhunyt II. Antal herceg

2025.09.22 22:51ma.hu
A fertődi Esterházy-kastély jelentette be, hogy II. Antal herceg (1936–2025), a galántai Esterházy-család tagja elhunyt.

Mint írták, hosszan tartó, méltósággal viselt betegsége után 89 éves korában tért örök nyugalomra. Életét a családi hagyományok ápolásának és a magyar kulturális örökség, különösen a fertődi Esterházy-kastély szellemiségének megőrzésére szentelte.

"Bölcsességével, emberségével és alázatával nemcsak családját, hanem a közösséget is gazdagította. Távozásával pótolhatatlan veszteség ért bennünket, de öröksége, szellemisége és példája tovább él."

A fertődi Esterházy-kastély és Eszterháza Központ a közösségi oldalakon is búcsúzott tőle, nyugodjék békében.

