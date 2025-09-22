Gyász
Elhunyt II. Antal herceg
Hosszan tartó, méltósággal viselt betegsége után 89 éves korában tért örök nyugalomra.2025.09.22 22:51ma.hu
A fertődi Esterházy-kastély jelentette be, hogy II. Antal herceg (1936–2025), a galántai Esterházy-család tagja elhunyt.
Mint írták, hosszan tartó, méltósággal viselt betegsége után 89 éves korában tért örök nyugalomra. Életét a családi hagyományok ápolásának és a magyar kulturális örökség, különösen a fertődi Esterházy-kastély szellemiségének megőrzésére szentelte.
"Bölcsességével, emberségével és alázatával nemcsak családját, hanem a közösséget is gazdagította. Távozásával pótolhatatlan veszteség ért bennünket, de öröksége, szellemisége és példája tovább él."
A fertődi Esterházy-kastély és Eszterháza Központ a közösségi oldalakon is búcsúzott tőle, nyugodjék békében.
