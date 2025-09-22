Gyász

Meghalt Sajdik Ferenc karikaturista

95 éves korában elhunyt a népszerű magyar karikaturista, Sajdik Ferenc. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar grafikus-karikaturista több száz könyvhöz készíthetett illusztrációt. Rajzfilmkarakterein nemzedékek nőttek fel, hiszen Csukás István A nagy ho-ho-horgász és a Pom Pom meséinek rajzai is az ő nevéhez fűződnek.

Sajdik Ferenc már egészen fiatalon érezte, hogy a rajzolás, majd a karikatúrák készítése lesz az ő pályája. Szinte az egész életét az alkotásnak szentelte: még 90 év felett is gyártotta a humoros rajzokat.



A leghíresebb munkái közé tartoznak a Ludas Matyi vicclapban megjelent karikatúrái. Nemzedékek nőttek fel A nagy ho-ho-horgászhoz vagy a Pom Pom meséihez rajzolt karakterein. Gombóc Artúrt azok is ismerik, akik esetleg nem is tudják, kinek köszönhetjük az alakját.

"Itt hagyott minket "A" Sajdik Feri. 95 éves korában elhunyt a legnagyobb magyar karikaturista" - osztotta meg kollégája, Pápai Gábor a saját Facebook-oldalán.

"Gyerekkorom óta humoros rajzokat készítettem, később dolgoztam egy nyomdában, majd a Rádió és Televízió Újságnál, ám az igazi helyemet a Ludas Matyinál találtam meg, ahol harminc évig dolgoztam remek kollektívában. Amikor a rendszerváltás után a lap megszűnt, egyre többet foglalkoztam a rajzfilmkészítéssel. Szerettem együtt dolgozni Csukás István meseíróval. Az ars poe­ticám az volt mindig is, hogy nem a valóság, hanem a képzelet után alkotok. Ösztönösen, hiszen a rajzolást a ceruzára kell hagyni. Vácott állandó kiállításom van, de én nem csak a múltból élek. A mai napig alkotok, szinte mindennap rajzolok itthon. S ha azt kérdezné valaki, mi okoz igazán örömet nekem, azt mondanám: egy új ceruza meghosszabbítja az életemet, és értelmet ad a holnapnak" – nyilatkozta az akkor 92 éves művész az életéről a Blikknek.



Januárban, 94 éves korában pedig Rejtő Jenő egyik könyvéhez készített illusztrációt.



"Rájöttem, hogy ez egy mánia nálam. Akármit nézek a tévében, a legjobb film alatt is mozog a kezem. 16 éves korom óta egyfolytában rajzolok. Már mondtam is családnak, hogy jól jártak velem, mert lehettem volna zenész is vagy szobrász, és akkor egyfolytában kopácsolnék" – nyilatkozta az év elején.



A legendás művészt 93 évesen, 2023-ban választották a Nemzeti Művészei közé.