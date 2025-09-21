Kultúra

Vietnám nyerte az Intervízió'25 dalversenyt Oroszországban - videó

Duc Phuc nyerte meg szombat este Oroszországban az Eurovíziós Dalfesztivál hagyományos értékeket közvetítő alternatívájaként felélesztett Intervízió '25 dalversenyt. 2025.09.21 10:05 ma.hu

Moszkva adott otthont annak a különleges kulturális eseménynek, amely a szovjet időszak egyik meghatározó zenei versenyét, az Intervíziós Dalfesztivált idézte meg új köntösben. A rendezvény célja a szervezők szerint nem csupán a zenei tehetségek bemutatása, hanem a kulturális párbeszéd és a népek közötti kapcsolatok erősítése volt.



Az idei fesztivál győztese a vietnámi Duc Phuc lett, aki 422 ponttal végzett az élen. Előadásában a vietnámi népzenei hagyományokat ötvözte modern rap-elemekkel, ami különleges hangzásvilágot teremtett, és nagy hatást gyakorolt a nemzetközi zsűrire. A második helyen a kirgizisztáni Nomad Trio végzett 373 ponttal, míg a harmadik helyezést Dana Al Meer szerezte meg Katar képviseletében, 369 ponttal.



A fesztivál hangulatát a sokféle műfaj és előadói stílus tette gazdaggá. A részt vevő 22 ország előadói a tradicionális dallamoktól a modern pop- és hiphop-ritmusokig széles spektrumot mutattak fel, ami egyaránt szolgálta a szórakoztatást és a kulturális élményt. A szervezők kiemelték, hogy a cél nem pusztán a győzelem, hanem a közösség és a barátság építése volt – a zene nyelvén.



Az Intervíziós Dalfesztivál újjáélesztése kulturális szempontból is szimbolikus jelentőséggel bír. Az eredetileg a hidegháborús időszakban létrejött verseny a keleti blokk válasza volt az Eurovízióra, és most, évtizedekkel később új formában, de hasonló üzenettel tért vissza: a zene képes hidakat építeni eltérő hagyományok, kultúrák és országok között.



Duc Phuc győzelme Vietnámban nemzeti büszkeséget keltett, míg Moszkvában a fesztivál újraindítása kulturális diplomáciai sikernek számít. A szervezők már most jelezték, hogy a következő években is szeretnék folytatni a kezdeményezést, és egyre több országot bevonni a közös zenei ünneplésbe.