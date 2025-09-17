Kultúra

Ketten vehették át a MOME idei Aurum Futuri díját

A MOME történetében harmadik alkalommal átadott kiválósági díjakkal az intézmény a legkiemelkedőbb oktatóit és kutatóit ismeri el, reflektorfénybe állítva a hallgatók mentorálásában, az oktatás megújításában és a kutatásban megvalósuló munkájuk értékteremtő erejét.



Az oktatói kategória díjazottja German Kinga művészettörténész, kurátor, oktató, aki 2005 óta tanít a MOME-n. Az oktatás alapja számára a személyre szabott figyelem, a hallgatók egyéni útjainak a támogatása és a módszertani megújulás.



A pandémia időszakában az Emotions című helyspecifikus installációsorozat létrehozásával és koordinálásával adott új lendületet a campus életének, 2021-2023 között pedig az Európai Unió által támogatott Digital Didactics in Art Education projekt vezetőjeként hozott létre mindenki számára hozzáférhető tananyagtárat.



Kurátori tevékenysége is nemzetközi elismerést hozott: a 2015-ös Velencei Képzőművészeti Biennálé Magyar Pavilonjában a participáció és a designkommunikáció elvei mentén hallgatóival és Cseke Szilárd képzőművésszel dolgozott, a projekt pedig az A’ Design Award ezüst díját is kiérdemelte.



A kutatói kategória elismerését Schneider Ákos designkultúra-kutató, esztéta, a MOME adjunktusa és az Elméleti Stúdiumok képzési vezetője vehette át, aki az elmúlt években a kortárs design elméleti és filozófiai megközelítéseinek újragondolásával, a felhasználóközpontú tervezés kritikájával, valamint a spekulatív design és a poszthumán gondolkodás hazai megismertetésével foglalkozott.



A MOME Doktori Iskolájában 2022-ben szerzett PhD-fokozatot, ugyanebben az évben jelent meg első kötete Az emberközpontú tervezés határai címmel.



A Future Potentials Observatory Innovation and Design Horizons kutatási projektjének társvezetőjeként dolgozott 2023-ban, 2024-ben pedig a nemzetközi Cumulus konferencia Speculative Perspectives szekcióját szervezte és vezette társelnökként. Mindeközben 2015 és 2023 között az egyetem hallgatók által készített designtematikájú platformját, a Designissót is szerkesztette.



A MOME fenntartója, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és az egyetem által közösen alapított Aurum Futuri díj várományosaira bármely MOME-polgár tehet javaslatot.



A kiválasztásban kiemelt szempont, hogy a jelölt munkásságának a hatása kézzelfogható legyen az oktatók és a hallgatók közösségében is.



Míg az oktatási kiválósági díj a MOME oktatóinak az elismerését szolgálja, a kutatási kiválósági díj a MOME kutatási tevékenységének a jelentőségére és értékére hívja fel a figyelmet - olvasható a közleményben.