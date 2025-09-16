Gyász

Robert Redford, Hollywood aranykora és a független filmek úttörője, 89 évesen elhunyt

Robert Redford halálhírét kedden közölte a nyilvánossággal szóvivője, Cindi Berger, aki elmondta: a színész-sztár és rendező utolsó napjait utahi otthonában, a Sundance hegyei között töltötte. A család a gyász időszakában magánéletük tiszteletben tartását kéri.



Redford pályája a hatvanas–hetvenes években ívelt magasba, amikor karizmatikus játékával és markáns megjelenésével olyan filmekben aratott sikert, mint a „Butch Cassidy és a Sundance kölyök” vagy „A nagy balhé”. Szerepei a kor legnépszerűbb színészei közé emelték, s egyben hozzájárultak ahhoz, hogy Hollywood aranykorszakának egyik meghatározó alakjaként vonuljon be a filmtörténetbe. Nem csupán romantikus hősöket vagy szélhámosokat formált meg, hanem politikai jelentőségű filmekben is emlékezeteset nyújtott: az „Az elnök emberei” című klasszikusban Bob Woodward újságírót alakította, akinek munkája a Watergate-botrány feltárásához vezetett.



Redford azonban nem elégedett meg a vásznon elért sikerekkel. 1980-ban rendezőként is letette névjegyét, amikor az „Átlagemberek” című filmdrámáért elnyerte a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat. Ezzel párhuzamosan elindította a Sundance Intézetet és a Sundance Filmfesztivált, amelyek évtizedek óta a független film legfontosabb platformjává váltak. E kezdeményezése nélkül aligha jutott volna széles közönség elé Quentin Tarantino első nagyjátékfilmje, a „Kutyaszorítóban”, vagy Steven Soderbergh korszakos alkotása, a „Szex, hazugság, videó”.



Művészi karrierje mellett Redford aktív közéleti és környezetvédelmi szerepvállalásáról is ismert volt. 1988-ban tíznapos szovjetunióbeli körútja során Moszkvában saját filmjeinek mini fesztiválját nyitotta meg, miközben globális környezeti problémákról tartott workshopot a Szovjet Tudományos Akadémiával közösen. Később, 2015-ben az ENSZ Közgyűlésének magas szintű klímakonferenciáján is felszólalt, ahol a világ vezetőit cselekvésre szólította fel a klímaváltozás elleni küzdelemben.



Politikai meggyőződése sem maradt rejtve: a Demokrata Párt elkötelezett híveként 2019-ben nyíltan bírálta Donald Trump akkori amerikai elnököt, akit szerinte „álcázott monarchia” kiépítésére törekvő vezetőnek nevezett.



Életének utolsó éveit visszavonultan, művészfelesége, Sibylle Szaggars társaságában töltötte. Két lánya gyászolja, két fiát azonban már korábban elvesztette.



Robert Redford öröksége túlmutat filmjein és díjain. Ő testesítette meg azt a művészt, aki képes volt a hollywoodi csillogást ötvözni az autonóm, kísérletező filmkultúrával, miközben következetesen kiállt a társadalmi és környezeti felelősségvállalás mellett. Halála nem csupán egy korszak végét jelenti, hanem annak emlékeztetőjét is, hogy a mozi mindig lehet egyszerre szórakoztató és gondolatébresztő, közönségbarát és független.