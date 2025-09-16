Kultúra

Átadták a Színikritikusok Díját, tarolt az Örkény Színház

A Színházi Kritikusok Céhe idén 46. alkalommal adta át a Színikritikusok Díját, amellyel a 2024/2025-ös évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerte el: hat díjat kaptak az Örkény István Színház előadásainak alkotói és művészei, az Apertúra, illetve Miskolcról Szőcs Artur és A kétfejű fenevad duplázott, a határon túlra három díj került.



A bejelentés szerint életműdíjjal ismerték el Blasek Gyöngyi bábművészt. Az évadokon átívelő, progresszív, társadalmi értelemben is jelentős munkát végző társulatok vagy személyek, illetve ilyen előadások számára adható Jövő díjat az Apertúra kapta. A bátorságot és a társadalmi felelősségvállalást elismerő Kurázsi díjat a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház társulatának volt tagjai és munkatársai kapták. A szervezet különdíjjal ismerte el az évadokon átívelő teljesítményért az Örkény István Színház alapító igazgatóját, Mácsai Pált. A legjobb gyerek- és ifjúsági színházi előadás a Budapest Bábszínházban bemutatott Hamupipőke lett.



Mint írták, 56 színház és társulat, 130 előadás, 52 színésznő és 54 színész, 28 új magyar dráma/színpadi szöveg, 30 pályakezdő alkotó szerepelt a Színházi Kritikusok Céhe tagjainak 18 szavazólapján, közülük a díjátadót 14 kategóriában hagyományosan három-három nominált várhatta.



Összesen 18 független, kő- és befogadószínház előadásai és művészei szerepeltek a 14 kategória várományosai között.



A legtöbb díjjal az Örkény István Színház előadásait ismerték el. A nyúl fülét a legjobb jelmezért (Nagy Fruzsina és tanítványai a Magyar Képzőművészeti Egyetem látványtervező szakáról) és a legjobb színházi zenéért (Dargay Marcell) díjazták, a Sokszor nem halunk meg lett a legjobb új magyar dráma/színpadi szöveg kategória nyertese, amelyet Tompa Andrea azonos című regénye alapján írt Gáspár Ildikó. A Szerelem női főszereplője, Pogány Judit, valamint a Boldogtalanok epizódszereplője, Csákányi Eszter révén két színészdíj is az Örkénybe került.



A Miskolci Nemzeti Színház A kétfejű fenevad című, Szőcs Artur rendezte előadása a kőszínházi előadás és a rendezés kategóriát is megnyerte.



Az Apertúra a Jövő díj mellé a legjobb független színházi előadás díját is megkapta (Sirály), a szintén független Orlai Produkció Brooklyni meséje lett az évad legjobb szórakoztató előadása.

Két férfiszínész-díj került a határon túlra: László Csaba a Ház a blokkok között főszerepéért a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatába, Kónya-Ütő Bence A vihar-beli epizódalakításáért a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházba vitte haza a díjat.

A várományosok között érintett harmadik határon túli színház sem marad díj nélkül: Márton Erikát a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Liliom című előadásának díszletéért ismerték el. Díjak kerültek a Budapest Bábszínházba (Blasek Gyöngyi életműdíja, a legjobb gyerek- és ifjúsági előadás), a Katona József Színházba (Török Tamara különdíja) és a Vígszínházba (Varga-Járó Sára mint a legígéretesebb pályakezdő).