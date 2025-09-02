Gyász
Elhunyt a Farkasokkal táncoló című film sztárja
Graham Greene távozása jelentős veszteség mind a kanadai, mind a nemzetközi filmes közösség számára, amely hosszú időn át tekintett rá a hitelesség és a kulturális hidak építésének szimbólumaként.2025.09.02 09:50ma.hu
Hetvenhárom éves korában, Torontóban hunyt el Graham Greene, az őslakos származású kanadai színész, akit a világ leginkább a Farkasokkal táncoló című film Oscar-jelölt alakításáról ismert meg. Greene halálhírét vasárnap délután közölték, ügynöke szerint „egy erkölcsös, jellemes ember távozott, akit örökké hiányolni fognak.”
Greene 1952-ben született az ontariói Ohswekenben, a Six Nations rezervátumban. Színészi pályája a hetvenes évek végén indult, első televíziós szerepe a The Great Detective című kanadai sorozathoz kötődik. Az 1980-as években folyamatosan építette karrierjét kisebb filmszerepekkel, mígnem 1990-ben a Farkasokkal táncoló című filmben nyújtott alakítása világhírűvé tette. A Kevin Costner által rendezett és főszerepelt filmben nyújtott teljesítményéért az Amerikai Filmakadémia Oscar-díjra jelölte a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában.
Hollywoodi pályafutása ezt követően kiteljesedett: szerepelt a Maverick című westernben, a Die Hard – Az élet mindig drága akciófilmben, valamint olyan jelentős alkotásokban, mint A Green Mile és a Twilight Saga: New Moon. Greene sokoldalúsága révén képes volt egyszerre hitelesen megszólaltatni az őslakos kulturális gyökereket és a mainstream filmvilág által kínált szerepeket, ezzel hidat képezve két világ között.
Halálhíre nemcsak Kanadában, hanem nemzetközi szinten is visszhangot váltott ki. Munkásságát az észak-amerikai őslakos közösségek kiemelt kulturális örökségként tartják számon, hiszen Greene azon kevés színészek közé tartozott, akik a globális filmiparban is képesek voltak láthatóvá tenni e közösségek történeteit és identitását.
A színész felesége, Hilary Blackmore, valamint lánya és unokája gyászolja. Greene távozása jelentős veszteség mind a kanadai, mind a nemzetközi filmes közösség számára, amely hosszú időn át tekintett rá a hitelesség és a kulturális hidak építésének szimbólumaként.
