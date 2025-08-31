Vallás
Merénylet készült Ferenc pápa ellen?
Az olasz hatóságok cáfolták a Ferenc pápa ellen állítólag tervezett merénylet hírét.2025.08.31 16:12MTI
Trieszt város idegenrendészete közleményben cáfolta pénteken a sajtóhírt, miszerint egy török állampolgár terrormerényletre készült Ferenc pápa ellen 2024 júliusában.
A nyomozóhatóság közölte, hogy semmilyen bizonyíték nem támasztja alá az egyházfővel szembeni "ellenséges vagy gyilkos szándékú" cselekmény állítólagos tervét.
Az idén áprilisban elhunyt Ferenc pápa elleni állítólagos merényletterv hírét az Il Piccolo trieszti napilap hozta nyilvánosságra: az újság úgy értesült, hogy a város vasútállomásán tavaly július 6-án egy automata, töltött fegyvert tartalmazó bőröndöt találtak. Ferenc pápa július 7-én látogatott Triesztbe egy katolikus találkozó zárónapjára.
Az Il Piccolo titkosszolgálati információkra hivatkozva azt állította, hogy a fegyver egy esetleges terroristaakcióra szolgált a pápa ellen.
A fegyver nemzetközileg körözött "tulajdonosát" Hollandiában tartóztatták le. Egy Hasan Uzum nevű, török állampolgárról van szó, akit kiadtak Olaszországnak, jelenleg Trieszt börtönében tartják fogva.
Az idegenrendészet közleménye szerint a gyanúsított bűnszervezetekkel hozható kapcsolatba, de nem bizonyított, hogy bármilyen terroristacsoport tagja lenne.
