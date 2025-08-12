Programajánló

Jót tett a vérfrissítés a Szigetnek

Idén újra fel kellett fedezni a Szigetet, de megérte, mert minden szegletében várt ránk valami izgalmas program. A zárónapon megérkezett a kezdetektől számított 11 milliomodik Szitizen, vele együtt mintegy 416.000 látogató élvezhette a megújult fesztivál minden egyes pillanatát a hat nap alatt. 2025.08.12 13:54 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nagy változásokat és látványos megújulást ígértek már korábban a Sziget szervezői az idei fesztiválra. És valóban, a rutinos látogatóknak is sokat segített a térkép, hogy rábukkanjanak kedvenc helyükre. A legjobban pedig azok jártak, akik hagyták magukat sodródni a Sziget forgatagában és igyekeztek megélni a megannyi pillanat megannyi élményét. "Ilyen feszült várakozással még nem kezdtünk Szigetet. Nagyon vártuk az első reakciókat, hogy hogyan fogadják a látogatók a változásokat, újításokat, szépítéseket. Azonban örömmel jelenthetem, hogy egységes a vélemény abban, hogy jót tett a vérfrissítés a Szigetnek" - mondta Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője. Kádár szerint ez volt az első lépése egy hosszabb távú megújulási folyamatnak, melyben már jól körvonalazódtak például az egyes műfaji negyedek, így a zene, utcai kultúra és a kreativitás multikulturális központjaként bemutatkozott Szoho, az elektronikus zene minden műfajának vibráló kultúrájával jelentkező Delta District vagy az előadóművészeteknek helyt adó Paradox, ahol a mozgás, a látvány és az illúzió állt a középpontban. Kádár kiemelte továbbá a fesztivál vizuális megújulását is. "Sokan jelezték, hogy rég látták ilyen klassznak a Sziget vizuálját" - mondta a főszervező.

Azt is megtudtuk, hogy jelentősen felpezsdült az éjszakai élet is a Szigeten. "A Delta District bevezetésével az volt a célunk, hogy nagyobb hangsúlyt adjunk a Sziget éjszakai életének, ami a fesztivál egyik - a nemzetközi piacon is egyedi - vonzereje. Azt látjuk, hogy kb. 40-50%-kal nőtt a kedvezményes éjszakai jegyet vásárlók aránya a tavalyihoz képest" - mondta Kádár.

Az összlátogatószámmal kapcsolatban a főszervező elmondta: "Megfordult az eddigi tendencia. A pár éve csökkenő összlétszám idén már növekedésnek indult. Ha nem is hétmérföldes csizmában, de bíztató irányban, mintegy 5%-kal léptük túl a tavalyi számot, így az idei összlátogatószám 416.000 volt a hat nap alatt. Erősen indult a Sziget, az első két nap közel állt a telt házhoz, de a hétvége is sok látogatót vonzott" - mesélte Kádár Tamás. Arról nem is beszélve, hogy a látogatók közt volt Anya Taylor-Joy, Golden Globe-díjas amerikai születésű brit-argentin színésznő, aki több napon is kijött a Szigetre.

A szervezők azt is bejelentették, hogy azok, akik már a jövő évi Szigetre gondolnak és a legjobb áron szeretnék megvásárolni jegyeiket, figyeljék a fesztivál weboldalát, mert augusztus 12-én elindul az előregisztráció a korlátozott számú bérletekre.