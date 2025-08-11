Sziget Fesztivál

Ő lett a 11 milliomodik Szitizen

Kormos Emília Panna életében először jár a Szigeten és rögtön a bejáratnál fotósok hada fogadta, hisz' ő a kezdetektől számított 11 milliomodik Sziget-látogató. Az Ománban élő gimnazista lány a nagynénjével érkezett a fesztiválra, elmondása szerint a Chappell Roan koncert volt a fő vonzerő, de már kora délután kijött, hogy felfedezze a Szigetet.



