Gyász

Elhunyt Varga Zoltán színművész

A Miskolci Nemzeti Színház is Facebook-oldalán emlékezett meg a színművészről, aki 2014 és 2020 között volt a társulat tagja. Mint felidézik, a nézők olyan emlékezetes előadásokban láthatták, mint a Kivilágos kivirradtig, A mi osztályunk, a Cyrano, a Don Juan, az Ördögök és az Ádám almái. 2025.08.10 08:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hatvannégy éves korában elhunyt Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színész, a magyar színházi élet meghatározó alakja - tudatta a budapesti Katona József Színház.



Varga Zoltánt hosszú betegség után, augusztus 4-én érte a halál - olvasható a színház honlapján.



Varga Zoltán 1960. október 21-én született Mohácson. Pályáját a Színház- és Filmművészeti Főiskolán kezdte (1982-1986), majd a magyar színjátszás meghatározó társulatainak volt tagja: a budapesti Katona József Színház (1986-1993, 1995-2004), a Művész Színház (1993-1995), a Centrál Színház (2004-2006), a Budapesti Kamaraszínház (2006-2012), a tatabányai Jászai Mari Színház (2012-2014) és a Miskolci Nemzeti Színház (2014-2020) színpadán is maradandót alkotott.



Művészi pályája során számos felejthetetlen alakítást nyújtott, köztük Spiró György Csirkefej című darabjának Sráca és Egressy Zoltán Portugáljának Sátán szerepe máig legendás. Filmszerepei közül emlékezetes a Meteo (1990) Verője és az Eszmélet (1998) tévéfilmsorozatban alakított József Attilája.



Varga Zoltán munkásságát a szakma és a közönség egyaránt elismerte: megkapta többek között a Színikritikusok díját (1987, 1999), Az országos színházi találkozó legjobb férfi epizódszereplő díját (1987, 1999), Jászai Mari-díjat (1995), a Vastaps-díjat (1998), a Hekuba-díjat (1999), a PUKK-díjat (2000) és a Brighella-díjat (2007).



Tehetsége nemcsak színészként, hanem rendezőként és képzőművészként is megmutatkozott: 1998-ban képzőművészeti kiállítást rendezett, továbbá színpadra állította August Strindberg Julie kisasszony (2006) és Ivan Kusan Galócza (2008) című művét.



Művészi pályája, sokoldalúsága, embersége és humora pótolhatatlan veszteség mindannyiunk számára. Gyermekei, szerettei, barátai és pályatársai emlékét megőrzik - hangsúlyozzák.



A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház - ahol több évadon át dolgozott - szerepeit felidézve búcsúzik a művésztől honlapján. Mint írják, a kecskeméti nézők láthatták az 1x3 néha 4, a Terror, a Pókháló, a Kőszívű, valamint az Utazás a szempillám mögött című előadásban.



A Jászai Mari Színház Facebook-oldalán búcsúzik a színésztől, akit olyan előadásokban láthatott a tatabányai közönség, mint a Szerelem, A balkáni kobra, a Rokonok, a La Mancha lovagja, az Édes Anna, Az ügynök halála vagy a Dzsungel könyve.