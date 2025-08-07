Történelem
Pompeji ókori lakosai gabonaféléket, hüvelyeseket és halat ettek
Az új technológiáknak és vizsgálati módszereknek köszönhetően az akár régebben talált tárgyak, maradványok is egyre több információt adnak magukról és a város életéről.2025.08.07 06:28MTI
Pompejiben lakosai gabonaféléket, hüvelyeseket és halat is fogyasztottak - derült ki a megtalált élelmiszermaradványokból, amelyeket a régészeti park laboratóriumaiban vizsgáltak meg.
A Vezúv által elpusztította városban nem csak az ókori utcák, épületek, freskók, szobrok, mozaikok maradtak meg.
A 79-ben vulkáni hamu által betemetett város másfajta leleteket is nagy mennyiségben megőrzött, és ezek tanulmányozása választ ad egyebek közt arra, miként táplálkoztak a pompejiek, valamint az általuk tartott állatok, bárányok, kecskék és sertések.
A pompeji régészeti parkban működő laboratórium a Campania tartományban található Luigi Vanvitelli tudományegyetem, a római La Sapienza egyetem és a york-i egyetem közreműködésével a város lakosainak és állatainak táplálkozását tanulmányozta.
A kutatási eredmények a Scientific Reports folyóiratban olvashatók - közölte a pompeji régészeti park hírlevele.
A vizsgálatok rámutattak, hogy a pompejiek gabonaféléket, hüvelyeseket és tengeri halat is fogyasztottak.
Gabriel Zuchtriegel, a pompeji régészeti park igazgatója hangsúlyozta, hogy a régészeti kutatás soha nem fejeződik be az ásatásokkal.
Az új technológiáknak és vizsgálati módszereknek köszönhetően az akár régebben talált tárgyak, maradványok is egyre több információt adnak magukról és a város életéről.
A város egyharmada még a megkövült rétegek alatt fekszik, és feltárásra vár.
Pompejiben nagy számban kerültek elő magvak, növények, elszenesedett dió, füge, kenyerek. 2020-ban ástak ki egy majdnem teljesen épségben megmaradt, ételeket és italokat árusító üzlethelységet (thermopolium), amelyet a régészek gyorsbüfének neveztek el.
